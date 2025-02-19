«Беларусбанк» ввел изменения по кредитам на жилье 2 19.02.2025, 11:37

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Клиентам они вряд ли понравятся.

«Беларусбанк» с 19 февраля изменил условия кредитования на жилую недвижимость. Корреспондент «Зеркало» как потенциальный клиент банка узнал, под какие условия будут оформлять договора.

Как сообщили в банке, с 19 февраля изменились условия по выдаче кредита «Ипотека Экпресс». Для тех, кто приобретает жилье на общих основаниях на вторичном рынке у физического или юридического лица, ставку подняли с 17% до 17,5%. Если брать займ под недвижимость от застройщика, то ставка составляет 17%.

Также сотрудница банка пояснила, что также финучреждение снизило максимальную сумму кредита под жилье на вторичном рынке. Если раньше можно было получить до 100% стоимости недвижимости, то теперь — до 90%. Что касается жилья от застройщиков, то банк по-прежнему может выдать займ до 100% его стоимости.

Какая ситуация по кредитам по льготным ставкам

Теперь для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий при покупке квартиры (это касается новых заключаемым кредитных договоров) такие условия:

если жилье приобретается на вторичном рынке у физического или юридического лица, то ставка составит 15%;

а если это будет покупка готового жилья у застройщика (юрлица) то ставка будет 14,5%.

Ранее ставка составляла 12,5%.

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