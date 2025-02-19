Великобритания готовится патрулировать небо над Украиной 5 19.02.2025, 11:35

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Для этого могут быть задействованы истребители Typhoon.

Великобритания может задействовать истребители Typhoon для патрулирования неба над Украиной после завершения войны и подписания мира, рассказали The Times осведомленные источники в британском правительстве и Королевских ВВС.

По их словам, Лондон обсуждает создание «воздушной полиции» для Украины по аналогии с программой НАТО, согласно которой альянс с 2004 году защищает воздушное пространство стран Балтии.

Такой вариант представляется более вероятным, нежели создание бесполетной зоны над страной, поскольку в последнем случае самолеты должны будут круглосуточно патрулировать украинское небо, уточнил один из собеседников газеты.

Предполагается, что в «полицейской миссии» будут участвовать десятки «вооруженных до зубов» и всегда готовых к взлету истребителей, которые планируется разместить в Польше. Подобное решение может стать частью гарантий безопасности для Украины, а также позволит привлечь меньший контингент военных для контроля за соблюдением мирных соглашений на земле, отмечает Times. При этом Великобритании придется задействовать для этого значительное количество самолетов и систем противовоздушной обороны.

Обсуждение этого вопроса находится на ранней стадии, однако собеседник газеты в Королевских ВВС подчеркнул: «Мы готовы сделать все, что нам скажут».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране нужно 100 тыс. европейских миротворцев, которые смогут предотвратить повторную агрессию России после завершения военного конфликта. Однако, по данным Washington Post, Евросоюз сможет отправить только 25–30 тыс. военнослужащих.

При этом Германия, Италия и Польша сомневаются в целесообразности этого решения, а Франция предлагала направить миротворцев не на линию соприкосновения с российской армией, а в украинский тыл, где они займутся подготовкой солдат и обеспечением ВСУ.

Президент США Дональд Трамп поддержал идею размещения европейских миротворцев в Украине, но подчеркнул — американского контингента там не будет.

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