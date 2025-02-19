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В Барановичах мужчина попался на первом же задании мошенников

  • 19.02.2025, 11:52
В Барановичах мужчина попался на первом же задании мошенников

Пенсионерка отдала прибывшему курьеру все сбережения.

В Барановичах по горячим следам задержали пособника аферистов, сообщили в пресс-службе МВД.

В милицию обратилась 82-летняя жительница районного центра, ставшая жертвой телефонных мошенников. Под предлогом непривлечения к уголовной ответственности близкого родственника, который якобы виновен в ДТП, она отдала прибывшему курьеру все сбережения.

Сотрудники милиции установили личность посредника и задержали его по горячим следам. 36-летний местный житель признался, что нашел предложение о незаконном заработке в мессенджере и выполнял свое первое задание. Деньги у мужчины изъяли и вернут потерпевшей.

Следователи возбудили уголовное дело за мошенничество.

Изъятые у пособника мошенников деньги. Скриншот: видео МВД
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