В Барановичах мужчина попался на первом же задании мошенников
- 19.02.2025, 11:52
Пенсионерка отдала прибывшему курьеру все сбережения.
В Барановичах по горячим следам задержали пособника аферистов, сообщили в пресс-службе МВД.
В милицию обратилась 82-летняя жительница районного центра, ставшая жертвой телефонных мошенников. Под предлогом непривлечения к уголовной ответственности близкого родственника, который якобы виновен в ДТП, она отдала прибывшему курьеру все сбережения.
Сотрудники милиции установили личность посредника и задержали его по горячим следам. 36-летний местный житель признался, что нашел предложение о незаконном заработке в мессенджере и выполнял свое первое задание. Деньги у мужчины изъяли и вернут потерпевшей.
Следователи возбудили уголовное дело за мошенничество.