Глава Госдепа пообещал ЕС не снимать санкции с России даже после встречи Трампа с Путиным 1 19.02.2025, 11:54

Марко Рубио

Рубио созвонился с министрами иностранных дел Франции, Германии, Италии и Великобритании.

Глава Госдепа Марко Рубио заверил союзников в ЕС, что США сохранят санкции против России до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о завершении войны в Украине, рассказали Bloomberg осведомленные источники.

Это означает, что Вашингтон не станет отменять ограничения даже после встречи президента США Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным, которая может состояться в ближайшее время.

По словам собеседников агентства, Рубио озвучил позицию США в телефонном разговоре с «группой европейских коллег» после официальных переговоров с представителями России, которые состоялись 18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

В Госдепе уточнили, что Рубио созвонился с министрами иностранных дел Франции, Германии, Италии и Великобритании, а также с главой дипломатии ЕС Каей Каллас.

Обещание Рубио может принести «некоторое облегчение» европейским союзникам США, которые опасаются, что Трамп заключит с Путиным выгодную Москве сделку, отмечает Bloomberg.

Агентство напоминает, что многие из санкций ЕС были введены в тесной координации с США и, если Вашингтон решит снять ограничения досрочно, это станет ударом по попыткам европейских стран «лишить российскую военную машину источников дохода».

При этом на пресс-конференции по итогам встречи в Эр-Рияде Рубио заявил, что странам Запада придется снять санкции в отношении России в случае достижения мирных договоренностей Москвы и Киева. По его словам, для прекращения любого конфликта необходимо, «чтобы все стороны пошли на уступки».

Сам Трамп ранее допускал введение новых ограничений против России, если Путин не пойдет на сделку по Украине. Он подчеркивал, если Москва «быстро» не заключит соглашение, то у Вашингтона «не будет другого выбора», кроме как ввести «тарифы, налоги и санкции на все», что продает Россия в США и другие страны.

«Мы можем сделать это по-хорошему или по-плохому. По-хорошему всегда лучше. Заключайте сделку. Не должно быть больше потерянных жизней», — подчеркивал Трамп.

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