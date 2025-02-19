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Очень интересный ход украинского президента

  • Аббас Галлямов
  • 19.02.2025, 12:07
  • 2,144
Очень интересный ход украинского президента
Аббас Галлямов

Трампу и Путину придется брать паузу.

Неожиданно нарисовавшийся визит Зеленского к Эрдогану – это очень интересный ход украинского президента. Турецкий премьер очень амбициозен и отсиживаться в задних рядах он не любит. При первой же возможности он тут же лезет на сцену. Как и Путин он тоже любит «движуху».

Пусть Трамп не пригласил Зеленского за один стол с российским президентом, зато теперь глава Украины будет незримо присутствовать за ним благодаря своему диалогу с Турцией. О чем бы теперь не договорились Трамп с Путиным, им придется брать паузу: «Так, давай сначала посмотрим, чего там Зеленский с Эрдоганом решили». Это касается, например, миротворческого контингента или тех же редкоземов.

Договорились, скажем, американцы с россиянами, что в качестве миротворцев пригласят бразильцев и китайцев, а Зеленский пригласил турок – и все, придется теперь и с Зеленским договариваться.

Аббас Галлямов, Telegram

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