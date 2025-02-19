Польша готовится ввести важное изменение по визам 5 19.02.2025, 12:22

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Решение станет ударом по посредникам.

Консульский Департамент МИД Польши планирует нанести новый удар по визовым посредникам, которые помогают бронировать регистрации для подачи документов на выдачу виз.

Например, предполагается ввести биометрию при авторизации на сервисе по бронированию дат визита, пишет Rzeczpospolita.pl.

Консульский отдел МИД планирует в ближайшее время запустить дополнительную электронную службу, которая будет идентифицировать лицо, имеющее намерение назначить дату посещения консульского учреждения через онлайн-сервис, — пишет издание.

Неофициально известно, что для этого должна использоваться биометрия — вход в визовую заявку будет возможен с помощью индивидуальных биометрических характеристик — которые защищают доступ к мобильным телефонам, а также других возможностей (сейчас это отпечаток пальца или идентификация лица).

Вероятно, что служба блокировки мошеннических посредников будет введена в конце этого года.

«Сроки запуска механизма связаны с текущей законодательной и информационной работой», — подчеркивает МИД.

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