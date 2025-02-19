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Песков заявил о встрече Трампа и Путина

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  • 19.02.2025, 12:31
  • 7,288
Песков заявил о встрече Трампа и Путина
Фото: AP

В Кремле озвучили примерную дату.

В Кремле не исключают, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина может состояться уже до конца февраля 2025 года.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По его словам, для встречи Путина и Трампа потребуется определенная подготовка по линии МИД. Кроме того, он добавил, что отношения России и США сейчас нуждаются в реставрации, «им целенаправленно наносился вред предыдущей администрацией Штатов».

Ранее издание Bloomberg сообщало, что Трамп и Путин на следующей неделе могут провести саммит в Саудовской Аравии.

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