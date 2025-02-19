Белорусов шокировали «сумасшедшие» лифты в «Минск Мире» 5 19.02.2025, 12:38

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Скрипят, застревают, падают, едут с открытыми дверями.

Жалобы жильцов дома «Дубровник» в жилом комплексе «Минск Мир» напоминают истории из фильмов ужасов: лифты то застревают, то скрипят, то едут с открытыми дверями. Так как один из лифтов зачастую и вовсе не работает, а дом как-никак 25-этажный, в самые пиковые часы приходится очень долго ждать возможности спуститься на работу или подняться в квартиру. Относительно свежие кабины и механизмы в новостройке ведут себя непредсказуемо, чем не на шутку пугают жильцов. Не первый год они пытаются решить проблему, ведь она не только портит нервы, но и вытягивает деньги, пишет «Онлайнер».

Опасные «приколы» лифтов

Строительство дома «Дубровник» началось в 2019 году. Никита — один из первых жильцов, поспешивших обзавестись новыми метрами. В 2022 году здание наконец сдали в эксплуатацию, и сразу же начались сюрпризы.

— Первая неожиданность заключалась в том, что в доме смонтировали лифты не Otis, которые в то время ставились во всех домах «Минск Мира» и должны были быть у нас, — говорит Никита. — Об этом мы узнали еще на этапе стройки в разговоре с прорабом. Он сказал, что Otis под санкциями, поэтому их заменили на лифты Kleemann. Что это за лифты? Мы вообще не знали, радоваться или грустить.

Итак, 25-этажный дом оснастили тремя лифтами греческой фирмы Kleemann: два из них грузоподъемностью 1000 кг, один — 450 кг.

— В первые полгода грузовой не работал, то есть был отключен, — утверждает местный житель. — Что касается других, то за два года эксплуатации жильцами дома составлено множество обращений касательно их неисправности, а также 345 заявок на техническое обслуживание.

Собеседник добавляет, что грузовой не работает довольно часто, все уже даже привыкли к этому:

— На 1-м этаже в самые пиковые часы всегда собираются очереди. Здесь живет не менее 500 человек, и всем нужно доехать до своего этажа.

Следующая проблема, по словам Никиты, — люди регулярно застревают во всех трех кабинах.

— В этом лифте люди однажды пролетели несколько этажей, — мужчина показывает на не работающий на момент нашего визита лифт. — То есть кабина резко сорвалась вниз, и они подумали, что падают. Потом она замедлилась. Люди были в шоке! Позже начальник лифтовой службы нас уверил, что это было не падение: лифт якобы в своем каком-то рабочем положении экстренно спускался на первый этаж, чтобы сбросить обшивку.

Иногда во время движения кабина дергается, останавливаясь на пару секунд, а затем как ни в чем не бывало продолжает свой путь.

Судя по видео, чудит оборудование порой самым неожиданным образом. Однажды двери лифта закрылись не полностью, но это не стало преградой для его движения. Выглядит и правда устрашающе:

Жильцы жалуются, что происходят и сравнительно безобидные странности: во время движения кабины слышны стуки и скрипы. Обеспокоенные новоселы в таких случаях сразу же вызывают мастеров, но, как утверждают, звуки возвращаются регулярно.

Грязь, пыль и сколы — «пейзажи» панорамного лифта

Во время активного заселения дома «Дубровник» и череды ремонтов лифтовые кабины были традиционно обшиты плитами ОСБ, и об их внешних данных оставалось только догадываться. В декабре 2024-го, закончив пыльные работы в своем жилье, новоселы решили снять обшивку. И тут их тоже ждал сюрприз.

— На первый взгляд все было неплохо: большое стекло в панорамном лифте целое (правда, грязное с обратной стороны), зеркала в порядке.

Но когда мы проехались на панорамном лифте, то обнаружили, что на фасадном остеклении полно сколов, царапин и трещин, — утверждает Никита.

Рассказывает собеседник и о еще одной проблеме панорамного лифта:

— По конструктивным элементам лифтовая шахта панорамного лифта имеет дефекты и отклонения от действующих ТНПА. Швы из монтажной пены не защищены от разрушения и не выполнена ветрозащита, что приводит к инфильтрации, нарушению условий работы лифта и увеличению теплопотерь.

Жильцы: из кармана уже ушло около 34 000 рублей

Обитатели дома в отчаянии: на протяжении всей их счастливой жизни в «Дубровнике» не было ни одного месяца, чтобы все три лифта исправно работали.

— Обслуживающая организация «Хэппи Планет» утверждает, что стекла в лифте повреждены и загрязнены жильцами дома, так что восстанавливать и мыть их мы должны за свой счет, — говорит Никита.

Очевидно, что устранение всех вышеперечисленных неполадок стоит денег, и довольно немалых:

— Только за замены тяговых канатов с нас было высчитано более 34 000 рублей. Кроме этого было еще много небольших поломок, которые отражаются в жировке. Мы считаем, что нашей вины в этом нет. На момент поломок дому еще не было двух лет, а гарантийные обязательства в нашей стране никто не отменял. Почему гарантия не продлевается в моменты простоя лифтов?

Новоселы коллективно в недоумении:

— В нашем доме живет более 200 семей, в том числе несовершеннолетние дети, беременные женщины, пожилые люди. Мы беспокоимся за наши жизни. Для решения вопроса мы неоднократно обращались в обслуживающую организацию, но до настоящего времени вопрос не решен. Сейчас мы общаемся с разными инстанциями. Если нужно, дойдем и до суда.

«Хэппи Планет»: «Большинство сбоев в работе лифтов вызвано нарушением их эксплуатации»

Журналисты запросили видение ситуации у ООО «Хэппи Планет» — обслуживающей организации комплекса «Минск Мир». Первый заместитель директора Роман Мамедов подчеркнул, что лифтовое оборудование — это потенциально опасный объект, которым необходимо пользоваться строго в соответствии с регламентом:

— Большинство остановок и сбоев в работе лифтового оборудования вызвано нарушением эксплуатации: неправильная погрузка строительных материалов (без герметичной упаковки), неправильное распределение веса груза в купе кабины, попадание строительного мусора в порожки лифтовых дверей, попадание мелкодисперсной строительной пыли на лифтовое оборудование в шахте лифта, физическое воздействие на двери лифта в момент естественного закрытия (удерживание руками).

Только незначительная часть остановок лифтов связана с проведением регламентного технического обслуживания, работами по восстановлению вышедшего из строя оборудования, сбоями в работе электроники.

— Почему в относительно новых лифтах часто слышны скрипы и стуки?

— Скрипы и рывки при движении кабины лифта чаще всего являются следствием налипания абразивных частиц строительного мусора на направляющие элементы кабины лифта и противовеса, подвижные элементы и тяговые канаты. Согласно правилам эксплуатации лифта, перевозка грузов разрешена только в герметичных упаковках.

— Что насчет застреваний и остановок кабин?

— Застревания чаще всего являются результатом накопительной неправильной эксплуатации лифта. Неравномерная загрузка лифтовой кабины, строительный мусор, небрежное отношение к оборудованию в совокупности увеличивают количество поломок, остановок, застреваний. К сожалению, соблюдение данных правил в большинстве случаев игнорируется строителями и жильцами дома.

По имеющейся статистике, в домах комплекса «Минск Мир» по окончании активной фазы ремонтных работ в квартирах количество заявок о неисправностях лифтового оборудования сокращается многократно.

— Как так вышло, что стекло панорамного лифта сильно загрязнено снаружи?

— После выполнения работ по снятию обшивки панорамного лифта были выявлены послестроительные загрязнения на внешнем остеклении кабины лифта. В этой связи в настоящее время направлено письмо подрядной организации для рассмотрения вопроса по мойке внешнего остекления кабины лифта в рамках гарантийных обязательств. Следов строительных загрязнений на витражном остеклении и перемычках остекления шахты панорамного лифта не выявлено.

— Что насчет сколов и трещин на фасаде дома?

— В ходе эксплуатации данного жилого дома было выявлено повреждение остекления шахты панорамного лифта. По данному факту проведено комиссионное обследование, составлен дефектный акт на гарантийный ремонт. Замена стеклопакетов будет производиться подрядной организацией без привлечения средств собственников.

По вопросу конструктивных элементов шахты панорамного лифта сообщаем, что работы выполнены в соответствии с проектной документацией, прошедшей государственную экспертизу, и приняты в установленном законодательством порядке.

В организацию, выполнявшую строительно-монтажные работы, направлено письмо-вызов для проведения комиссионного обследования шахты лифта в части заделки швов.

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