Politico: За год РФ потеряла в Украине более 530 тысяч военных

Politico: За год РФ потеряла в Украине более 530 тысяч военных1
- 19.02.2025, 12:51
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Такую цифру назвали в НАТО.
В НАТО отметили рост потерь среди российских оккупационных войск в Украине: за прошлый год РФ потеряла более 530 тысяч солдат убитыми и ранеными.
Об этом в комментарии Politico рассказал неназванный чиновник НАТО.
Всего за три года полномасштабного вторжения в Украину потери РФ достигли 837 тысяч убитыми и ранеными, заявил представитель НАТО.
По словам чиновника, в январе Россия выпустила по Украине 10 900 боеприпасов, подавляющее большинство из которых были ударными беспилотниками «Шахед».
Однако Украина добилась определенных успехов во время ответных атак на РФ. В частности, удары по объектам российской нефтегазовой инфраструктуры привели к тому, что поставки на российские нефтеперерабатывающие заводы снизились примерно на 2,5 процента по сравнению с прошлым годом.
Также представитель НАТО рассказал о присутствии северокорейских войск на территории Курской области. Сейчас в регионе находятся 11 тысяч военных КНДР, но «относительно небольшая часть» северокорейцев фактически участвует в боях, остальные находятся за линией фронта.
Северокорейским войскам гораздо труднее адаптироваться к атакам беспилотников, чем их российским коллегам, говорит чиновник.
«Мы по-прежнему видим, что северокорейцы полагаются на волны человеческих атак», – сказал он.