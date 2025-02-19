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«Кто-то снимает украшения или заклеивает уши белым пластырем»

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  • 19.02.2025, 13:05
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«Кто-то снимает украшения или заклеивает уши белым пластырем»

Сотрудник склада Wildberries в Беларуси рассказал об условиях работы.

Работа на складе Wildberries — это не только физические нагрузки, но и необычные «лайфхаки». Сотрудники утверждают, что заклеивают уши и нос пластырем, используют капюшон не по назначению и постоянно ломают голову, как побольше заработать. А за что их могут оштрафовать на 500 рублей? Один из работников белорусского сортировочного центра WB поделился с журналисткой Telegraf.news своими «секретами». Что на это ответил сам Wildberries?

Антон (имя изменено в целях защиты личности) – простой белорусский парень. Некоторое время назад без высшего образования и какого-либо опыта устроился на склад, одного из самых популярных маркетплейсов в Беларуси — Wildberries. По его словам, пошел туда от безнадеги – нужны быстрые деньги.

Wildberries (Вайлдберриз, WB) — это крупнейший в России и странах СНГ онлайн-ритейлер, специализирующийся на продаже одежды, обуви, аксессуаров, товаров для дома, электроники, детских товаров и многого другого. Компания была основана в 2004 году Татьяной Бакальчук и начала свою деятельность как небольшой интернет-магазин. С тех пор Wildberries значительно вырос и стал одним из лидеров на рынке электронной коммерции.

«О том, что на складе WB можно зарабатывать в 2-3 раза больше за смену, чем предлагают другие конторы, мне рассказал приятель. Пригласил попробовать, но нужно привыкнуть к формату. Я человек неприхотливый, поэтому согласился на любые требования», – начал с предыстории белорус.

«Заклеивают уши пластырем»

Для тех, кто вообще не представляет, как выглядит склад WB, Антон подробно описал его устройство: какие там отделы, как всё организовано и какой контингент.

«Это место чисто для работы: большой склад, который максимально приспособлен под одну простую задачу – сортировку товаров. Просто так там находиться нет никакого комфорта», – выразил мнение собеседник.

По его словам, заказы привозят в огромных полибоксах на фурах и пятитонниках. Далее идут этапы предсортировки, сортировки, контроля качества и переупаковки.

Полибокс (PolyBox) – многофункциональный разборный контейнер для хранения и транспортировки любого вида продукции во всех отраслях.

Но все начинается с раздевалок: есть несколько мужских и женских. Первым делом каждому сотруднику выделяют униформу. Как утверждает собеседник, за нее нужно заплатить. Поэтому в первый рабочий день новички, по его словам, «отрабатывают одежду».

«Выдают тебе фирменную «шмотку», за которую ты еще и платишь. Сумма за нее сразу же снимается с личного тарификатора. Это примерно 40-50 рублей. Есть зимний и летний варианты: майки, худи, пуловеры, брюки, шорты, жилетки. Все в фиолетовом цвете с надписью Wildberries. Обувь у каждого своя», — заявил Антон.

Собеседник также сообщил, что вся униформа для сотрудников склада Wildberries без карманов, чтобы нельзя было ничего унести. Надевать капюшон на голову тоже, по его словам, запрещено: лицо кладовщика всегда должно быть открыто камерам. В случае чего это поможет быстро вычислить воришку или виновного в другом нарушении. Однако, по утверждению Антона, сотрудники нашли капюшону другое применение – они носят там сигареты. Он убежден, что к этому на складе относятся лояльно.

«Но есть жесткие правила: на работу нельзя носить серьги, пирсинг, зажигалки и электронные сигареты. Максимум – обычное курево. Кто-то снимает украшения или заклеивает уши и любые проколы белым пластырем. Это сделано для того, чтобы сотрудник склада не смог надеть на себя заказ клиента. Можно прийти с пустой дыркой, а уйти с украденным товаром. Поэтому все такие места фиксируются и проверяются – просто мочка уха, заклеенная белым пластырем. Так же на нос вешают, у кого пирсинг, а вот «губы» снимают», – поделился подробностями сотрудник WB.

Что касается безопасности труда, Антон утверждает, что касок сотрудникам не выдают. Однако в этом и нет необходимости. По его словам, самые высокие полки чуть выше человеческого роста, поэтому на голову ничего упасть не может.

Нужно оставлять айфон за дверями?

После раздевалки рабочие следуют к турникету. Это точка отсчета, после которой, по словам Антона, начинают действовать «железные» правила: вход только по пропуску в рабочей униформе без украшений и прочей мишуры. С собой, как он утверждает, можно взять только еду, воду и простой телефон. На выходе каждого «проверяют металлоискателем».

«На склад не допускают с IPhone. Это обусловлено техническим моментами. Наше приложение работает только на Android. Нужно либо купить обычный дешманский телефон, либо напроситься на рабочий. Но их ограниченное количество, и всем может не хватить. В таком случае «айфонщика» разворачивают домой. Или ему приходится ждать, пока что-то освободится. Со своими андроидами пускают в цех свободно», — заявил собеседник.

Он добавил, что это еще не все ограничения. Антон сказал, что складских работников «обязывают» отключать мобильный интернет и пользоваться внутренним сугубо для работы в приложении WB: «Если поймают на том, что сидишь мемы читаешь или видосики в ТikTok смотришь – сразу жесткий штраф».

Антон также поделился, что «камеры там на каждых 2-3 метрах по всему периметру», поэтому содержимое экрана прекрасно видно.

На разговоры по телефону, по словам Антона, тоже наложен запрет. Максимум – коротко ответить, что занят. Любые звонки, как он пояснил, разрешены только за пределами склада.

Фотографировать внутри тоже недопустимо во избежание слива информации, заявил сотрудник склада. Собственно, как и делать скрины рабочего чата. Все уловки сурово караются, сказал Антон.

«Дополнительно каждому сотруднику выдают отдельный сканер, который работает по QR-кодам: он привязывает человека к рабочему месту, закрепляет за ним товар и начисляет «пики». Так выстраивается сеть движения товара по складу: от прибытия фуры до отправки заказа на пункт выдачи. Со сканером тоже нельзя никуда выходить: ни в туалет, ни на обед, ни в курилку. За это крепко прилетает, до 500 белорусских рублей», — поделился собеседник.

«Пик» – действие, которое выполняет кладовщик сканером (терминалом сбора данных). Отображается на экране в приложении WBJob и конвертируется в рубли.

По утверждению Антона, на более привилегированных и лояльных условиях работает только администрация и дирекция склада Wildberries.

Еда — только в прозрачных контейнерах?

Также сотрудник склада WB рассказал журналистке Telegraf.news, что на складе есть отдельная комната для приема пищи: пара столов, холодильник и микроволновка. Но Антон утверждает, что еду и воду можно приносить только в прозрачных контейнерах и бутылках. А с энергетиками и другими напитками в темной таре не пустят. Отойти на перекус или попить воды можно в любой момент. Но каждый понимает: время – деньги.

Туалеты – типичные унитазы и раковины. На вопрос, всегда ли есть бумага и мыло, Антон ответил отрицательно. Зато в самом цеху тепло, никаких мышей и тараканов он не видел.

Про «нахлебничество» и коллектив

Что касается рабочей атмосферы и правил между сотрудниками, то, по словам собеседника, не приветствуется пойти в другой отдел «допикать» копеечку в часы простоя, когда между машинами несколько часов.

«Тебя могут либо откровенно послать, либо будут ходить с кривым лицом, подразумевая: «Чего пришел, еще один нахлебник?», — сказал Антон.

По словам работника склада WB, помощь нужна только в исключительных моментах, когда нужно быстро закрыть сортировочную зону. Во всех остальных случаях, по мнению парня, ты просто забираешь чужой хлеб. Потому что каждый «пик» сканером – тебе копейка, «там никто ни от кого не ждет помощи».

Также мы поинтересовались у Антона, есть ли на складах WB конкурентная борьба и дележка за товар.

«Кто урвал, тот и успел. Там никто ни на кого за это не обижается. Проворонил – значит, сам виноват. Но есть внутренняя этика. Если товар больше 5 кг, он считает крупногабаритным (КГТ). Женщины тяжести не тягают. Пацаны тоже просят друг другу подсобить», — ответил он.

При этом подчеркнул, что «на самом деле, более дружного коллектива я нигде больше не встречал».

«Каждый зарабатывает на себя, поэтому никто под чужие руки не лезет. Но если вдруг нужно достать что-то тяжелое, тебе не откажут, хотя все понимают, что отрывают человека от его заработка. Лишь однажды я столкнулся со случаем, когда мне отказали”, – поделился Антон.

И добавил, что на складе недолюбливают тех, кто лукавит и приходит к уже разгруженным фурам, игнорируя обязательную часть бесплатной работы. Рано или поздно такому человеку вначале сделают замечание, а потом скажут: «Давай до свидания, нам такие не нужны».

Кто работает на складах Wildberries?

По наблюдению белоруса, абсолютно все. Здесь нет четкого разделения на мужской и женский труд. Он заметил много неформальной молодежи.

На переупаковке, по его словам, 80% – девушки и женщины, хотя тоже зависит от смены. Однако чаще всего можно увидеть одних и тех же людей в определенном отделе: они просто натренировали руку и мало попадают на штрафы.

«Со временем вырабатываешь собственные алгоритмы, как быстро пропикивать большой объем товаров. Главное – не щелкать клювом», — заключил Антон.

Сколько стоит каждый «пик»?

Журналистка Telegraf.news не могла не поинтересоваться у Антона, сколько «пиков» он делает за смену и как они конвертируются в рубли.

«Стоимость одного «пика» я так и не вычислил: тарификация всегда разная и непонятно, от чего зависит. Расценки постоянно то повышаются, то понижаются.

За смену делаю 1-1,5 тыс пиков. Все зависит от того, насколько удачно поймал полибокс. Это всегда охота. У меня выработался свой подход: оцениваю со стороны по высоте горки и тяжести контейнера. Если пакетиков много и бокс легкий, скорее всего, улов будет хорошим, а внутри окажется до 500 товаров. Значит, и денег тебе больше капнет на счет», — раскрыл собеседник.

При этом добавил, что предварительно сканировать полибоксы, чтобы увидеть на экране количество товаров и выбрать для себя самый «жирный» улов сотрудникам WB тоже запрещено. Кроме того, это считается «крысятничеством» среди сотрудников.

Редакция Telegraf.news обратилась за официальным комментарием в пресс-службу Wildberries с просьбой подтвердить или опровергнуть описанные сотрудником условия работы на складе и штрафы.

В компании ответили, что в числе их приоритетов является обеспечение комфортных и безопасных условий работы сотрудников.

«Большинство из занятых на складах и сортировочных центрах оформлены по договору оказания услуг, однако предоставляется возможность устроиться и по трудовому договору. Подписывая любой из них, стороны соглашаются с условиями сотрудничества», – пояснила Ксения Куницкая, пресс-секретарь компании Wildberries в Беларуси.

Представитель маркетплейса также пояснила, что вознаграждают и наказывают сотрудников согласно нормам белорусского законодательства, о чем четко указано в договорах: «В случае разногласий в отношении оплаты или мер ответственности компания проведет проверку и регулирует их».

Информация о «необходимости заклеивать уши и нос пластырем, чтобы сотрудник склада не смог надеть на себя заказ клиента», по утверждению WB, не соответствует действительности.

Также компания опровергла тезис о том, что еду и воду можно приносить только в прозрачных контейнерах и бутылках:

«Любой склад или сортировочный центр Wildberries представляет собой специализированный объект со строгими требованиями безопасной деятельности людей и сохранности товаров продавцов. Поэтому потребление напитков и прием пищи ограничены в операционных зонах склада и допускаются только в специально оборудованных для этого местах. Однако особых требований к работникам об использовании прозрачных контейнеров для еды и бутылок для воды нет».

Не оставили без ответа и вопрос со спецодеждой. Компания согласилась с тем, что форма выдается сотрудникам в начале работы на логистических объектах. Однако никаких других критериев касаемо внешнего вида, по словам ВБ, к исполнителям не предъявляется и «уважается их личное пространство».

Отдельно в пресс-службе ВБ в РБ подчеркнули момент с мобильными телефонами: «Исполнители ведут деятельность на объекте, пользуясь специальным приложением. В случае если смартфон его не поддерживает, сотруднику предоставляется специальное оборудование». Единственное, пользоваться рабочим телефоном нужно «исключительно по назначению и поддерживать его в исправном состоянии».

Ультиматумы по обязательному отключению мобильного интернета на логистических объектах к рабочим не предъявляются, заверили на Вайлдберриз.

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