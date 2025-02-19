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ВСУ уничтожили место дислокации батальона россиян

  • 19.02.2025, 13:07
  • 1,684
ВСУ уничтожили место дислокации батальона россиян

Нанесен высокоточный удар в Запорожской области.

ВСУ нанесли высокоточный удар по позициям российского 2-го мотострелкового батальона в Запорожской области. В результате операции было уничтожено место дислокации батальона.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

17 февраля Воздушные Силы ВСУ осуществили высокоточный удар по позициям 2-го мотострелкового батальона 64-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных Сил Российской Федерации в районе населенного пункта Чумацкое Запорожской области.

В результате проведенной операции были уничтожены важные объекты противника, в частности место дислокации личного состава, фортификационные сооружения и площадка для запуска беспилотных летательных аппаратов, которая использовалась агрессором для ведения боевых действий против подразделений Сил обороны Украины.

Эта операция является составной частью системных мероприятий ВСУ, направленных на снижение боевого потенциала противника и ликвидацию угроз, исходящих от оккупационных войск на территории Украины.

«Вооруженные Силы Украины продолжают последовательно наносить удары по критически важным объектам оккупационных войск, лишая их возможности осуществлять военную агрессию на территории Украины», - пишет Генштаб.

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