Украинские социологи ответили Трампу 17 19.02.2025, 13:08

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Владимир Зеленский

Сколько украинцев доверяют Зеленскому.

Президенту Владимиру Зеленскому доверяют 57% украинцев, а не доверяют 37%, сообщили в Киевском международном институте социологии.

Об этом говорится в опросе КМИС, проведенном 4-9 февраля. Украинские социологи ответили на заявление президента США Дональда Трампа о якобы низком рейтинге Зеленского.

«По состоянию на первую половину февраля 57% украинцев доверяют президенту В. Зеленскому, не доверяют – 37%. Баланс доверия-недоверия составляет +20%», — сообщили социологи.

В КМИС подчеркнули, что показатели доверия немного улучшились по сравнению с последним опросом, проведенным в декабре 2024 года, когда Зеленскому доверяли 52%, не доверяли – 39%, а баланс доверия-недоверия составлял +13%.

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