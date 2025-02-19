Украинские социологи ответили Трампу

Украинские социологи ответили Трампу17
- 19.02.2025, 13:08
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Сколько украинцев доверяют Зеленскому.
Президенту Владимиру Зеленскому доверяют 57% украинцев, а не доверяют 37%, сообщили в Киевском международном институте социологии.
Об этом говорится в опросе КМИС, проведенном 4-9 февраля. Украинские социологи ответили на заявление президента США Дональда Трампа о якобы низком рейтинге Зеленского.
«По состоянию на первую половину февраля 57% украинцев доверяют президенту В. Зеленскому, не доверяют – 37%. Баланс доверия-недоверия составляет +20%», — сообщили социологи.
В КМИС подчеркнули, что показатели доверия немного улучшились по сравнению с последним опросом, проведенным в декабре 2024 года, когда Зеленскому доверяли 52%, не доверяли – 39%, а баланс доверия-недоверия составлял +13%.