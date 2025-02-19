закрыть
19 февраля 2025, среда, 14:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские социологи ответили Трампу

17
  • 19.02.2025, 13:08
  • 7,278
Украинские социологи ответили Трампу
Владимир Зеленский

Сколько украинцев доверяют Зеленскому.

Президенту Владимиру Зеленскому доверяют 57% украинцев, а не доверяют 37%, сообщили в Киевском международном институте социологии.

Об этом говорится в опросе КМИС, проведенном 4-9 февраля. Украинские социологи ответили на заявление президента США Дональда Трампа о якобы низком рейтинге Зеленского.

«По состоянию на первую половину февраля 57% украинцев доверяют президенту В. Зеленскому, не доверяют – 37%. Баланс доверия-недоверия составляет +20%», — сообщили социологи.

В КМИС подчеркнули, что показатели доверия немного улучшились по сравнению с последним опросом, проведенным в декабре 2024 года, когда Зеленскому доверяли 52%, не доверяли – 39%, а баланс доверия-недоверия составлял +13%. 

Написать комментарий 17

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

2025–2029
2025–2029 Юрий Фельштинский
Мир ждет новая гонка вооружений
Мир ждет новая гонка вооружений Петр Олещук
Есть три признака развала России
Есть три признака развала России Наталья Радина
Доходяги
Доходяги Ирина Халип