закрыть
19 февраля 2025, среда, 14:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларусь идут морозы до −20°С

  • 19.02.2025, 13:19
  • 2,476
В Беларусь идут морозы до −20°С

Какой будет погода до конца рабочей недели.

Скоро в Беларусь придет холодный антициклон, при ясной погоде может похолодать почти до −20°С. Снега в ближайшие дни в основном не ожидается, сообщили в Белгидромете. Сохраняется уровень опасности из-за гололедицы.

В четверг, 20 февраля, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами пройдет небольшой кратковременный снег, днем без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью составит −9…15°С, при прояснениях воздух будет охлаждаться до −16…18°С, максимальная днем будет −1…6°С, по юго-западу не ниже 0…+1°С.

В среду, как и во вторник, сохраняется желтый уровень опасности из-за гололедицы на дорогах.

Уже 21−22 февраля погоду в Беларуси в основном будет определять холодный антициклон с центром над юго-востоком нашей страны.

В пятницу, 21 февраля, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман, изморозь. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южной четверти умеренный, днем по северо-западу порывистый. Температура воздуха минимальная ночью опустится до −9…16°С, при прояснениях до −19°С, максимальная днем составит 0…−6°С.

В субботу, 22 февраля, будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман, изморозь. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южной четверти умеренный, по западу местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью в основном −8…14°С, по западу местами −6…7°С, при прояснениях до −17°С, максимальная днем будет в пределах −6…+1°С.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

2025–2029
2025–2029 Юрий Фельштинский
Мир ждет новая гонка вооружений
Мир ждет новая гонка вооружений Петр Олещук
Есть три признака развала России
Есть три признака развала России Наталья Радина
Доходяги
Доходяги Ирина Халип