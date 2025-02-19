В Беларусь идут морозы до −20°С 19.02.2025, 13:19

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Какой будет погода до конца рабочей недели.

Скоро в Беларусь придет холодный антициклон, при ясной погоде может похолодать почти до −20°С. Снега в ближайшие дни в основном не ожидается, сообщили в Белгидромете. Сохраняется уровень опасности из-за гололедицы.

В четверг, 20 февраля, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами пройдет небольшой кратковременный снег, днем без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью составит −9…15°С, при прояснениях воздух будет охлаждаться до −16…18°С, максимальная днем будет −1…6°С, по юго-западу не ниже 0…+1°С.

В среду, как и во вторник, сохраняется желтый уровень опасности из-за гололедицы на дорогах.

Уже 21−22 февраля погоду в Беларуси в основном будет определять холодный антициклон с центром над юго-востоком нашей страны.

В пятницу, 21 февраля, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман, изморозь. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южной четверти умеренный, днем по северо-западу порывистый. Температура воздуха минимальная ночью опустится до −9…16°С, при прояснениях до −19°С, максимальная днем составит 0…−6°С.

В субботу, 22 февраля, будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман, изморозь. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южной четверти умеренный, по западу местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью в основном −8…14°С, по западу местами −6…7°С, при прояснениях до −17°С, максимальная днем будет в пределах −6…+1°С.

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