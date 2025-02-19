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Путин неожиданно отложил послание Федеральному собранию

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  • 19.02.2025, 13:22
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Путин неожиданно отложил послание Федеральному собранию

На неопределенный срок.

Глава РФ Владимир Путин перенес послание Федеральному собранию, которое должно было состояться в конце февраля, на неопределенный срок из-за подготовки к встрече с президентом США Дональдом Трампом, рассказали Faridaily информированные источники.

По их словам, работа над текстом послания в правительстве и администрации президента была поставлена на паузу несколько недель назад, а даты, когда оно может быть озвучено, пока нет. «Экономическая повестка послания понятна, основные социальные вопросы тоже. А политически мы поймем, как будем жить, после [встречи с Трампом]», — объяснил один из собеседников издания.

Обращаться ежегодно к Госдуме и Совету Федерации — конституционная обязанность президента. В 2022 году Путин отменил послание на фоне начавшейся войны в Украине, а в последние два года он оглашал его в конце февраля. О том, что послание в этом году было перенесено на неопределенный срок, ранее сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Позднее он уточнил, что обращение не будет привязано к переговорам с США.

Накануне, 18 февраля, делегации США и России впервые провели официальные переговоры после полномасштабного вторжения российской армии в Украину. Встреча прошла в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

По ее итогу помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил о подготовке встречи Путина и Трампа, но отметил, что она вряд ли будет организована до конца февраля. Между тем сам Трамп не исключил того, что встретиться с Путиным в ближайшую неделю.

До этого, как отмечает Faridaily, Путин уже менял свой график из-за Трампа. Так, например, чтобы поздравить президента США с инаугурацией, Путин переносил в январе совещание с Совбезом. На прошлой неделе он отменил совещание с правительством из-за первого официального телефонного разговора с Трампом. О том, что Путин в последнее время занят исключительно вопросом переговоров с американской стороны, также говорят его редкие появления на публике. В течение последних двух недель Кремль публиковал только отчеты о двусторонних встречах президента, которые были записаны заранее, телефонных звонках, а также краткие сводки с заседаний Совбеза. Исключением стало одно публичное совещание с правительством.

При этом Путин и другие официальные лица почти не комментируют российско-американские отношения, поскольку, по словам собеседника Faridaily, Кремль боится негативно повлиять на благосклонность, которую демонстрируют американские власти.

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