У российских авиакомпаний за один день сломались в воздухе сразу два самолета 1 19.02.2025, 13:37

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С начала года зафиксировано уже одиннадцать подобных инцидентов.

В среду сразу у двух пассажирских лайнеров российских авиакомпаний произошли поломки в воздухе. У обоих самолетов вышли из строя элементы системы управления механизацией крыла. С начала года зафиксировано уже по меньшей мере одиннадцать подобных инцидентов с воздушными судами российских авиаперевозчиков, пишет The Moscow Times.

Первый инцидент произошел ранним утром 19 февраля. Экипаж Boeing 737-800 авиакомпании NordStar со 157 людьми на борту, летевшего из Красноярска в Норильск, сообщил о срабатывании сигнализации о превышении допустимой высоты в кабине и разгерметизации. По информации перевозчика, датчик сработал спустя полтора часа после взлета. Пилоты приняли решение снизить высоту и следовать до пункта назначения. В 7:05 по местному времени (3:05 мск) лайнер приземлился в аэропорту Норильска.

«На борту находилось 156 пассажиров, из них 8 детей. Никто из пассажиров не пострадал. В настоящий момент осуществляется технический осмотр воздушного судна», — рассказали в NordStar. В то же время в оперативных службах ТАСС сообщили, что самолет должен был совершить экстренную посадку из-за неисправности закрылков. Перед приземлением борт «более часа вырабатывал топливо», но в итоге смог сесть штатно, уточнил источник. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре в свою очередь подтвердили, что экипаж заметил некорректную работу элементов механизации крыла.

Второе ЧП случилось днем с лайнером Sukhoi Superjet, выполнявшим рейс Москва — Нижнекамск. Самолет был вынужден вернуться в аэропорт вылета («Шереметьево») в связи с неисправностью датчика управления механизацией крыла. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах. Посадка в Москве прошла в штатном режиме.

10 февраля Thai PBS сообщило, что пассажирский Boeing 777-300 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс SU277 из Пхукета в Москву, совершил экстренную посадку в Бангкоке. После нескольких часов полета вокруг Андаманского моря лайнер направился в сторону Сиамского залива, где экипаж связался с аэропортом Суваннапхум, запросив экстренную посадку из-за технической неисправности. До этого, 2 февраля, Sukhoi Superjet российской авиакомпании «Азимут», летевший из Тбилиси в Санкт-Петербург, совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково. На борту сработал сигнал о неисправности. Кроме того, незадолго до приземления у самолета возникли неполадки с двигателем. Никто не пострадал. Этим инцидентам с начала 2025 года предшествовал еще целый ряд происшествий с самолетами российских авиакомпаний, связанных с техническими неисправностями в воздухе.

Международные санкции против России, последовавшие вслед за вторжением в Украину, привели к значительному ухудшению технического состояния авиабортов российских перевозчиков. По итогам 2024 года количество авиационных инцидентов в стране достигло рекордных показателей. В течение 11 месяцев было зафиксировано 208 происшествий, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Этот показатель стал самым высоким за последние шесть лет.

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