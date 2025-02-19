«Я была в шоке, когда оплатила коммуналку»2
- 19.02.2025, 13:46
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Повышение тарифов на коммунальные услуги вызвало волну недовольства среди белорусов.
В феврале 2025-го года белорусам начали приходить «потяжелевшие» жировки. Заметнее всего подскочил в цене вывоз мусора — на 41%, холодная вода — на 22%. Очередное повышение тарифов на коммунальные услуги стало поводом для горячих обсуждений в TikTok-аккаунте сайта Charter97.org. Приводим самые яркие комментарии:
«Я тоже сегодня была в шоке, когда оплатила коммунальные услуги».
«Может, вообще отказаться от отопления, света, газа, воды — и платить не нужно?»
«Если вы без света сидите и не моетесь, поздравляю».
«Прописан один человек, двухкомнатная квартира, было 79, теперь 117. Отсюда и шок!»
«Неужели кто-то реально считает, что эти повышения хоть как-то обоснованы? Это просто грабеж!»
«Белорусов уже давно ничего не шокирует. Шокировало бы, если бы тарифы снизились, зарплаты повысились, работы было бы много, с зарплатой, на которую люди жили бы, а не выживали».
«А дальше что будет? Когда уже за воздух счет выставлять начнут?»
«Повышение тарифов без повышения зарплат — это просто издевательство. Мы же все живем в одной стране, и нужно думать о людях».
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@charter97.org Коммунальные платежи взлетели: что дальше? #жировки #жкх #тарифы #беларусь #коммуналка #цены #новости ♬ оригинальный звук - Хартия97