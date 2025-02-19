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«Я была в шоке, когда оплатила коммуналку»

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  • 19.02.2025, 13:46
  • 1,160
«Я была в шоке, когда оплатила коммуналку»

Повышение тарифов на коммунальные услуги вызвало волну недовольства среди белорусов.

В феврале 2025-го года белорусам начали приходить «потяжелевшие» жировки. Заметнее всего подскочил в цене вывоз мусора — на 41%, холодная вода — на 22%. Очередное повышение тарифов на коммунальные услуги стало поводом для горячих обсуждений в TikTok-аккаунте сайта Charter97.org. Приводим самые яркие комментарии:

«Я тоже сегодня была в шоке, когда оплатила коммунальные услуги».

«Может, вообще отказаться от отопления, света, газа, воды — и платить не нужно?»

«Если вы без света сидите и не моетесь, поздравляю».

«Прописан один человек, двухкомнатная квартира, было 79, теперь 117. Отсюда и шок!»

«Неужели кто-то реально считает, что эти повышения хоть как-то обоснованы? Это просто грабеж!»

«Белорусов уже давно ничего не шокирует. Шокировало бы, если бы тарифы снизились, зарплаты повысились, работы было бы много, с зарплатой, на которую люди жили бы, а не выживали».

«А дальше что будет? Когда уже за воздух счет выставлять начнут?»

«Повышение тарифов без повышения зарплат — это просто издевательство. Мы же все живем в одной стране, и нужно думать о людях».

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@charter97.org Коммунальные платежи взлетели: что дальше? #жировки #жкх #тарифы #беларусь #коммуналка #цены #новости ♬ оригинальный звук - Хартия97

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