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Чья бы корова мычала

  • Аббас Галлямов
  • 19.02.2025, 13:48
  • 2,306
Чья бы корова мычала
Аббас Галлямов

У Зеленского рейтинг сейчас намного выше, чем у самого Трампа.

Согласно данным Киевского международного института социологии рейтинг доверия Зеленскому в начале года вырос. Если в декабре он составлял 52 процента, то в феврале достиг 57 процентов. Откуда Трамп взял про 4 процента?

Строго говоря, у Зеленского рейтинг сейчас намного выше, чем у самого Трампа. Согласно данным агрегатора 538 одобрительно к деятельности американского президента сейчас относятся лишь 46 процентов американцев, неодобрительно – 48. Это по итогам первого-то месяца президентства, – в разгар так называемого honeymoon. Я специально посмотрел: за всю историю наблюдений за президентскими рейтингами, ни у одного американского лидера на этом этапе он не был столь низок, как к Трампа. У Байдена, например, показатель одобрения составлял 57 процентов, у Обамы – 65, даже у младшего Буша – 62.

В общем, чья бы корова мычала.

Аббас Галлямов, Telegram

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