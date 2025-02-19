Белорусов предупредили, чтобы не рассчитывали на рост зарплат
- 19.02.2025, 13:57
Экономисты бьют тревогу.
Экономика Беларуси остается перегретой и сталкивается с рядом проблем. Это нехватка рабочих кадров, быстрый рост потребления, ослабление экспорта и дефицит внешней торговли. Их проявление в этом году приведет к замедлению роста ВВП. Об этом рассказали экономисты во время презентации мониторинга экономики Беларуси, пишет «Зеркало».
Рост экономики уперся в потолок
Белорусская экономика находится в перегретом состоянии, отметил старший научный сотрудник BEROC, директор школы экономики и бизнеса BISEB Дмитрий Крук.
В целом по итогам 2024-го рост белорусской экономики превышал сбалансированный уровень. Однако он замедлился, а в четвертом квартале прошлого года перешел в стагнацию. То есть рост ВВП в октябре — декабре был минимальным к июлю — сентябрю, если исключить фактор сезонности.
— В четвертом квартале произошло упирание в потолок, как это видится. И выпуск практически не изменился, остался на том же самом уровне, — говорит Дмитрий Крук.
Исходя из этого, аналитики ожидают, что в 2025 году экономический рост замедлится до 1,5−2%.
Обострение перекосов в доходах и спросе
Между тем аналитики видят риски и проблемы в экономике, которые усиливаются. Одна из ключевых — нехватка работников. С одной стороны, это не позволяет предприятиям наращивать производство, с другой — вынуждает их продолжать повышать зарплаты. В результате с учетом инфляции уровень оплаты труда в четвертом квартале 2024 года был почти на 30% выше, чем в 2021-м.
— Естественно, растущая зарплата — это хорошо. И экономисты не враги, которые хотят забрать у всех заработную плату. Экономисты бьют тревогу, когда она отрывается от своих фундаментальных параметров, — говорит эксперт, уточняя, что в Беларуси зарплаты все больше отрываются от производительности труда, а фирмам становится все сложнее обеспечивать их повышение (этому мешает в том числе ценовое регулирование). Следовательно, в этом году рост заработков замедлится.
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Отсюда вытекает вторая проблема — чрезмерный внутренний спрос и потребление товаров и услуг, вызванные активным ростом доходов. Опять же, с учетом инфляции расходы населения в конце 2024 года были на 23% выше, чем в 2021-м.
В то же время, несмотря на активный рост зарплат, белорусы все еще сильно отстают по уровню доходов от жителей других стран Восточной Европы.
— 2024 год позволил чуть-чуть отыграть потери, которые были явственно видны с 2020-го по 2022-й. Но с точки зрения долгосрочной перспективы мы видим, что это по-прежнему прозябание на очень низком уровне. Беларусь по-прежнему остается отстающей страной, — говорит Дмитрий Крук.
Экспорт не поспевает за импортом
Еще одна усиливающаяся проблема, по словам экономиста, — это то, что в прошлом году экспорт просел заметно больше, чем импорт. В результате минус во внешней торговле достиг 1,7% ВВП.
В такой ситуации компании нуждаются в дополнительных иностранных деньгах, чтобы оплачивать импорт, а приток валюты становится меньшим, чем спрос на нее. Следовательно, рынок валют оказывается под давлением. Но, несмотря на это, белорусский рубль в прошлом году оставался относительно стабильным.
Скрытая инфляция
Ценовое давление в экономике остается высоким. Инфляция с сентября 2024 года по январь 2025-го находилась на уровне 4−5% годовых с устранением сезонных факторов. Власти сдерживали рост цен административными методами, что выразилось в рекордно низком увеличении регулируемых тарифов.
Но в сегменте нерегулируемых услуг инфляция была значительно выше, что указывает на дисбалансы в экономике — перегретый рынок труда и чрезмерный внутренний спрос, рассказал старший научный сотрудник BEROC, экономист Анатолий Харитончик.