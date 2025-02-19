закрыть
19 февраля 2025, среда, 14:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусов предупредили, чтобы не рассчитывали на рост зарплат

  • 19.02.2025, 13:57
Белорусов предупредили, чтобы не рассчитывали на рост зарплат

Экономисты бьют тревогу.

Экономика Беларуси остается перегретой и сталкивается с рядом проблем. Это нехватка рабочих кадров, быстрый рост потребления, ослабление экспорта и дефицит внешней торговли. Их проявление в этом году приведет к замедлению роста ВВП. Об этом рассказали экономисты во время презентации мониторинга экономики Беларуси, пишет «Зеркало».

Рост экономики уперся в потолок

Белорусская экономика находится в перегретом состоянии, отметил старший научный сотрудник BEROC, директор школы экономики и бизнеса BISEB Дмитрий Крук.

В целом по итогам 2024-го рост белорусской экономики превышал сбалансированный уровень. Однако он замедлился, а в четвертом квартале прошлого года перешел в стагнацию. То есть рост ВВП в октябре — декабре был минимальным к июлю — сентябрю, если исключить фактор сезонности.

— В четвертом квартале произошло упирание в потолок, как это видится. И выпуск практически не изменился, остался на том же самом уровне, — говорит Дмитрий Крук.

Исходя из этого, аналитики ожидают, что в 2025 году экономический рост замедлится до 1,5−2%.

Обострение перекосов в доходах и спросе

Между тем аналитики видят риски и проблемы в экономике, которые усиливаются. Одна из ключевых — нехватка работников. С одной стороны, это не позволяет предприятиям наращивать производство, с другой — вынуждает их продолжать повышать зарплаты. В результате с учетом инфляции уровень оплаты труда в четвертом квартале 2024 года был почти на 30% выше, чем в 2021-м.

— Естественно, растущая зарплата — это хорошо. И экономисты не враги, которые хотят забрать у всех заработную плату. Экономисты бьют тревогу, когда она отрывается от своих фундаментальных параметров, — говорит эксперт, уточняя, что в Беларуси зарплаты все больше отрываются от производительности труда, а фирмам становится все сложнее обеспечивать их повышение (этому мешает в том числе ценовое регулирование). Следовательно, в этом году рост заработков замедлится.

Чиновники обещают нанести удар по одной из хронических болезней на рынке труда: с ней годами борются, а у нее — регулярный «рецидив»

Отсюда вытекает вторая проблема — чрезмерный внутренний спрос и потребление товаров и услуг, вызванные активным ростом доходов. Опять же, с учетом инфляции расходы населения в конце 2024 года были на 23% выше, чем в 2021-м.

В то же время, несмотря на активный рост зарплат, белорусы все еще сильно отстают по уровню доходов от жителей других стран Восточной Европы.

— 2024 год позволил чуть-чуть отыграть потери, которые были явственно видны с 2020-го по 2022-й. Но с точки зрения долгосрочной перспективы мы видим, что это по-прежнему прозябание на очень низком уровне. Беларусь по-прежнему остается отстающей страной, — говорит Дмитрий Крук.

Экспорт не поспевает за импортом

Еще одна усиливающаяся проблема, по словам экономиста, — это то, что в прошлом году экспорт просел заметно больше, чем импорт. В результате минус во внешней торговле достиг 1,7% ВВП.

В такой ситуации компании нуждаются в дополнительных иностранных деньгах, чтобы оплачивать импорт, а приток валюты становится меньшим, чем спрос на нее. Следовательно, рынок валют оказывается под давлением. Но, несмотря на это, белорусский рубль в прошлом году оставался относительно стабильным.

Скрытая инфляция

Ценовое давление в экономике остается высоким. Инфляция с сентября 2024 года по январь 2025-го находилась на уровне 4−5% годовых с устранением сезонных факторов. Власти сдерживали рост цен административными методами, что выразилось в рекордно низком увеличении регулируемых тарифов.

Но в сегменте нерегулируемых услуг инфляция была значительно выше, что указывает на дисбалансы в экономике — перегретый рынок труда и чрезмерный внутренний спрос, рассказал старший научный сотрудник BEROC, экономист Анатолий Харитончик.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

2025–2029
2025–2029 Юрий Фельштинский
Мир ждет новая гонка вооружений
Мир ждет новая гонка вооружений Петр Олещук
Есть три признака развала России
Есть три признака развала России Наталья Радина
Доходяги
Доходяги Ирина Халип