Эксперт: Зеленский совершил очень удачный маневр 1 19.02.2025, 13:37

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Это заставляет США и Россию считаться с интересами Украины.

На фоне переговоров между США и Россией в Эр-Рияде президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Этим шагом он продемонстрировал, что с его позицией необходимо считаться.

Российский политтехнолог Аббас Галлямов в эфире 24 Канала назвал поступок Зеленского удачным маневром. Заметим, украинский лидер должен был посетить Саудовскую Аравию, однако по определенным причинам перенес свой визит.

Зеленский заставляет США и Россию считаться с его интересами

Президент Украины Владимир Зеленский совершил удачный маневр, пока делегации США и России вели переговоры в Саудовской Аравии – он встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Стамбуле.

Эрдоган – амбициозный игрок, от которого зависит способность России обходить санкции. Он является сторонником активной внешней политики, как и Дональд Трамп и Владимир Путин.

Во время встречи Зеленский и Эрдоган, вероятно, обсудили возможность отправки миротворцев Турции на линию разграничения. В то же время США и Россия могут рассматривать китайцев или бразильцев на эту роль.

«Почему этот маневр считается успешным? Хотя Зеленский не участвует в переговорах в Эр-Рияде, он незримо присутствует в параллельном переговорном процессе, заставляя других учитывать его интересы», – подчеркнул Аббас Галлямов.

Однако США имеют сложные отношения с Турцией. Трамп может использовать некоторые аргументы против Эрдогана, заставляя его действовать определенным образом. Однако неизвестно, будет ли американский президент применять эти рычаги. Он может использовать позицию турецкого лидера как инструмент давления во время переговоров с Путиным.

Глава Кремля может настаивать на миротворческой миссии, которую возглавят китайцы, но Трамп может сказать: «Я не могу отменить соглашение между Зеленским и Эрдоганом, поскольку они уже достигли договоренности». В таком случае придется учитывать мнение Украины.

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