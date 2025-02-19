«Надо было просто с кем-то поговорить»1
- 19.02.2025, 14:27
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Пара из Гродно вновь поженилась спустя 20 лет после развода.
Романтической историей, в которое было все — и любовь, и долгое расставание, и счастливая случайная встреча, — поделился читатель Newgrodno.by Александр.
«Кажется, что это мог бы быть сценарий фильма, но все это реальная жизнь. В ней всегда есть место самым невероятным и чудесным вещам», — улыбается мужчина.
Он рос в Гродно. В 16 лет встретил свою первую любовь — девушку Ирину. Чувства оказались взаимными. Молодые люди учились вместе, затем поступили в один университет, а затем сыграли свадьбу. Тогда Александру и Ирине было всего по 19 лет.
«В жизни случается всякое. Нам пришлось развестись. А затем жизнь разбросала по разным странам», — вспоминают молодожены.
После развода они не общались более 20 лет. Но все изменил один случайный звонок.
«Я тогда был в тяжелом моральном состоянии. Надо было просто с кем-то поговорить. И вдруг — озарение — Ирина. Но у меня не было даже ее номера телефона. Пришлось обратиться к общим знакомым», — рассказывает Александр.
Ирина звонку удивилась. Но трубку не повесила. Один разговор, другой… А затем встреча.
«И вот 14 февраля 2025 года, в День всех влюбленных, мы снова поженились», — улыбается Александр.
Повторные молодожены полны оптимизма. Жить планируют в Гродно: будут снова строить свое семейное счастье.