Парламент Нидерландов одобрил отправку войск в Украину 1 19.02.2025, 14:28

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Речь идет о миротворческом контингенте.

Палата представителей парламента Нидерландов большинством голосов приняла резолюцию о потенциальной отправке миротворческих сил в Украину в случае заключения перемирия с Россией. Об этом информирует телеканал NOS.

Парламент страны призывает правительство занять «конструктивную позицию» по участию Нидерландов в «послевоенных миротворческих силах» в Украине, говорится в документе. Депутаты подчеркнули, что видят активную роль королевства в обеспечении стабильности в случае заключения перемирия между Москвой и Киевом.

По словам премьера Нидерландов Дика Схоофа, власти страны открыты для диалога относительно возможной миротворческой миссии в подвергнувшейся агрессии со стороны РФ Украине. В то же время руководитель праворадикальной Партии свободы (PVV) Нидерландов Герт Вилдерс во время обсуждения резолюции заявил, что не поддержит отправку войск королевства в Украину. Он отметил, что «не следует переоценивать» угрозу со стороны России.

Фракция «Зеленых левых — Партии труда» (GroenLinks–PvdA) поддержала предложение об отправке войск, хотя представительница блока сказала, что, по ее мнению, «еще слишком рано обсуждать» развертывание военных контингентов Нидерландов в Украине. Финальное решение о направлении войск примет правительство страны, пишет NOS.

17 февраля Washington Post сообщило, что европейские союзники Украины планировали направить в страну 25–30 тыс. военных для предотвращения повторной агрессии России после заключения мирного соглашения. Подразделения должны были разместить позади линии соприкосновения, чтобы они были готовы вмешаться при любой попытке России возобновить военные действия.

Однако позже стало известно, что к соглашению прийти не удалось. Собеседники Financial Times и Wall Street Journal сообщили, что против отправки европейских войск в Украину высказались Германия, Италия, Польша и Испания, тогда как Франция, Великобритания и Швеция согласились послать своих миротворцев. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что до установления прочного мира этот вопрос обсуждать не следует, а премьер Италии Джорджа Мелони назвала отправку войск «самым сложным и наименее эффективным» из возможных вариантов поддержки Украины.

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