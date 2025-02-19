«Всем хорошо известно, как закончили «друзья» Лукашенко»3
- 19.02.2025, 14:35
- 3,092
Хафтару нужно напрячься.
С визитом в Минск 17 февраля прибыл Верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Белкасим Хафтар. Читатель сайта Charter97.org посоветовал гостю из Ливии посмотреть на судьбу друзей Лукашенко:
— В гости к усатому полковнику приехал целый фельдмаршал Халифа Хафтар. Прибыл, как он сам заявил, прикупить оружия, чтоб победить признанное ООН и цивилизованным миром правительство.
Лукашенко подарил за счет белорусов ливийскому убийце 10 автобусов МАЗ и 10 тракторов, признался в дружбе с североафриканским вурдалаком.
Хафтару нужно напрячься. Всем хорошо известно, как закончили «друзья» Лукашенко Саддам, Каддафи и Милошевич.
Интересно, какая участь больше понравится ливийскому убийце? Умереть в тюрьме или быть повешенным? Или быть растерзанным толпой «обожающих» подданных, как Каддафи, который когда-то называл Хафтара сыном. Что не помешало «сынку» многократно предать «папу».