«Всем хорошо известно, как закончили «друзья» Лукашенко» 3 19.02.2025, 14:35

3,092

Халифа Хафтар

Хафтару нужно напрячься.

С визитом в Минск 17 февраля прибыл Верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Белкасим Хафтар. Читатель сайта Charter97.org посоветовал гостю из Ливии посмотреть на судьбу друзей Лукашенко:

— В гости к усатому полковнику приехал целый фельдмаршал Халифа Хафтар. Прибыл, как он сам заявил, прикупить оружия, чтоб победить признанное ООН и цивилизованным миром правительство.

Лукашенко подарил за счет белорусов ливийскому убийце 10 автобусов МАЗ и 10 тракторов, признался в дружбе с североафриканским вурдалаком.

Хафтару нужно напрячься. Всем хорошо известно, как закончили «друзья» Лукашенко Саддам, Каддафи и Милошевич.

Интересно, какая участь больше понравится ливийскому убийце? Умереть в тюрьме или быть повешенным? Или быть растерзанным толпой «обожающих» подданных, как Каддафи, который когда-то называл Хафтара сыном. Что не помешало «сынку» многократно предать «папу».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com