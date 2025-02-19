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В Вологодской области начался бунт депутатов-единоросcов против друга дочери Путина

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  • 19.02.2025, 14:39
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В Вологодской области начался бунт депутатов-единоросcов против друга дочери Путина

Они пожаловались самому главе Кремля.

В Вологодской области 120 сторонников «Единой России» («ЕР») пожаловались Путину и председателю партии, зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву на губернатора Георгия Филимонова. Подлинность коллективного обращения подтвердили его инициатор и один из подписантов, сообщают «Ведомости».

Авторы жалобы заявили, что действия Филимонова, который возглавляет областное отделение «ЕР», вызывают «все больше недоумения». В частности, они выразили возмущение его публичным восхвалением Иосифа Сталина, систематическими «нападками на представителей бизнеса», «националистическими» высказываниями, а также частыми кадровыми перестановками в органах власти и массовым «изгнанием» депутатов городской думы Череповца.

До этого у Филимонова был конфликт с «Северсталью» Алексея Мордашова. Так, после прихода к власти он избавился от связанных с компанией лиц в руководящих органах региона, обвинил принадлежащей ей Череповецкий металлургический комбинат в порче экологии, а ее руководство — в недостаточном вкладе в развитие Вологодской области. Осенью прошлого года думу Череповца, которую долгие годы контролировали ставленники «Северстали», покинули 9 депутатов из 26. Также губернатор выступил против планов предприятия привлечь на работу 6000 мигрантов, заявив, что это приведет к «криминализации» региона. 21 декабря 2024 года Филимонов открыл памятник Сталину, а затем спровоцировал массовое закрытие магазинов «Бристоль» и «Красное & белое» принятием закона об ограничении продажи алкоголя двумя часами в день. 

Кто конкретно находится в числе подписантов жалобы, издание не уточнило. В пресс-службе «ЕР» сообщили, что обращение на имя Медведева пока не поступало. Филимонов — друг дочери Путина Катерины Тихоновой. «Важные истории» обнаружили в утечке архива электронной почты ее бывшего мужа Кирилла Шамалова, что чиновник присутствовал на их свадьбе, а позднее, благодаря этим связям, получил в обход ограничений двухкомнатную квартиру от управделами президента России.

Политолог Ростислав Туровский считает письмо «единороссов» попыткой прежней правящей элиты региона перехватить политическую инициативу у Филимонова. По его мнению, ей это не удастся, поскольку у губернатора «есть карт-бланш» от федеральной власти, для которой «события в области — это своеобразный эксперимент». Туровский считает, что на аргументы против Филимонова посмотрят только в том случае, если «в регионе усугубятся социально-экономические проблемы».

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