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«Возникают вибрации»: власти «объяснили» инцидент с рухнувшим на авто куском моста в Минске

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  • 19.02.2025, 14:50
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«Возникают вибрации»: власти «объяснили» инцидент с рухнувшим на авто куском моста в Минске

Виновато «стечение обстоятельств».

«Гордорстрой» назвал «стечением обстоятельств» инцидент с падением куска бетона с ремонтируемого путепровода на проезжавший автомобиль в Минске.

В организации, тем не менее, признали, что при демонтажных работах «возникают вибрации», которые могли привести к обрушению старых или некачественных элементов дорожного покрытия, сообщило агентство «Минск-Новости».

Напомним, инцидент произошел в ночь с 14 на 15 февраля на улице Толстого. Кусок бетона, отколовшийся от путепровода, соединяющего улицу Московскую и проспект Независимости, упал на лобовое стекло проезжавшего автомобиля. Осколки стекла поранили руки женщины-водителя.

Сотрудники ГАИ, прибывшие на место происшествия, зафиксировали повреждения и начали проверку по факту нарушения правил содержания дорог.

«Мостострой» (подрядная организация, выполняющая ремонтные работы на путепроводе) заявил о готовности рассмотреть ходатайство владельца автомобиля о возмещении ущерба в досудебном порядке.

После инцидента генеральному подрядчику («Гордорстрой») поручено усилить меры безопасности: в частности, установить навес над пешеходными дорожками, а также проводить работы исключительно в ночное время с полным перекрытием движения транспорта под мостом.

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