«Возникают вибрации»: власти «объяснили» инцидент с рухнувшим на авто куском моста в Минске 4 19.02.2025, 14:50

3,468

Виновато «стечение обстоятельств».

«Гордорстрой» назвал «стечением обстоятельств» инцидент с падением куска бетона с ремонтируемого путепровода на проезжавший автомобиль в Минске.

В организации, тем не менее, признали, что при демонтажных работах «возникают вибрации», которые могли привести к обрушению старых или некачественных элементов дорожного покрытия, сообщило агентство «Минск-Новости».

Напомним, инцидент произошел в ночь с 14 на 15 февраля на улице Толстого. Кусок бетона, отколовшийся от путепровода, соединяющего улицу Московскую и проспект Независимости, упал на лобовое стекло проезжавшего автомобиля. Осколки стекла поранили руки женщины-водителя.

Сотрудники ГАИ, прибывшие на место происшествия, зафиксировали повреждения и начали проверку по факту нарушения правил содержания дорог.

«Мостострой» (подрядная организация, выполняющая ремонтные работы на путепроводе) заявил о готовности рассмотреть ходатайство владельца автомобиля о возмещении ущерба в досудебном порядке.

После инцидента генеральному подрядчику («Гордорстрой») поручено усилить меры безопасности: в частности, установить навес над пешеходными дорожками, а также проводить работы исключительно в ночное время с полным перекрытием движения транспорта под мостом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com