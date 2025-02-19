Спасатели рассказали о ситуации на Чернобыльской АЭС после удара России

Спасатели рассказали о ситуации на Чернобыльской АЭС после удара России2
- 19.02.2025, 14:57
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Более пяти суток продолжается ликвидация последствий удара.
На Чернобыльской атомной электростанции уже более пяти суток продолжается ликвидация последствий российского удара дронами по объекту «Укрытие». Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
«По состоянию на утро 19 февраля спасатели продолжают тушение очагов тления и проводят работы по частичному вскрытию конструкций укрытия», - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что радиационный фон на промплощадке ЧАЭС не превышает нормы.
«Ситуация контролируемая. Работы продолжаются», - добавили в ГСЧС.