Власти начали атаковать Wildberries

Власти начали атаковать Wildberries11
- 19.02.2025, 14:56
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Претензии начались после заявлений Лукашенко.
МАРТ в очередной раз заинтересовался деятельностью маркетплейса Wildberries, сообщается на сайте ведомства.
Так, в работе площадки нашли ряд нарушений, которые потребовали устранить специальным предписанием.
Прежде всего речь идет о том, что на Wildberries продавались парфюмерия, косметика и ряд других товаров, произведенных в так называемых недружественных странах.
МАРТ потребовал запретить их реализацию белорусам.
Кроме того, по данным ведомства, на карточках многих товаров и вовсе отсутствует информация об изготовителе.
Смутило белорусских чиновников и то, что на главной странице интернет-магазина нет информации о способах оплаты, а деньги Wildberries возвращают на баланс личного кабинета, а не на счет потребителя.
Как рассказали в МАРТ, на работу площадки за последние несколько лет поступало множество жалоб: в 2022 году – около 1500, в 2023-м – 2000, в 2024-м – 1000, а по состоянию на 19 февраля 2025-го – уже более 100.
Отметим, недавно Лукашенко высказывался на тему маркетплейса Wildberries. Он призвал площадку «работать на государство».