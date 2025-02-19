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Власти начали атаковать Wildberries

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  • 19.02.2025, 14:56
  • 8,284
Власти начали атаковать Wildberries

Претензии начались после заявлений Лукашенко.

МАРТ в очередной раз заинтересовался деятельностью маркетплейса Wildberries, сообщается на сайте ведомства.

Так, в работе площадки нашли ряд нарушений, которые потребовали устранить специальным предписанием.

Прежде всего речь идет о том, что на Wildberries продавались парфюмерия, косметика и ряд других товаров, произведенных в так называемых недружественных странах.

МАРТ потребовал запретить их реализацию белорусам.

Кроме того, по данным ведомства, на карточках многих товаров и вовсе отсутствует информация об изготовителе.

Смутило белорусских чиновников и то, что на главной странице интернет-магазина нет информации о способах оплаты, а деньги Wildberries возвращают на баланс личного кабинета, а не на счет потребителя.

Как рассказали в МАРТ, на работу площадки за последние несколько лет поступало множество жалоб: в 2022 году – около 1500, в 2023-м – 2000, в 2024-м – 1000, а по состоянию на 19 февраля 2025-го – уже более 100.

Отметим, недавно Лукашенко высказывался на тему маркетплейса Wildberries. Он призвал площадку «работать на государство».

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