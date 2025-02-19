«Линия Дронов»: Украина намерена создать 15-километровую «kill zone» из беспилотников
- 19.02.2025, 15:00
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В перспективе глубина зоны может быть увеличена до 40 км.
В начале февраля министр обороны Рустем Умеров объявил о запуске проекта «Линия Дронов». Так называемая «kill zone» будет создана на прифронтовой территории глубиной 10-15 км, что станет оптимальным решением, однако с учетом роста возможностей БПЛА глубина покрытия может быть увеличена до 40 км. Об этом рассказал глава украинской компании Frontline Никита Рожков в интервью Defense News.
По замыслу украинского оборонного ведомства проект преследует две ключевые задачи:
Обеспечение постоянного разведывательного контроля с помощью дронов для мониторинга линии фронта.
Создание буферной зоны, в которой вражеские войска не смогут перемещаться незамеченными, что повысит эффективность взаимодействия беспилотников и пехотных подразделений.
«Проект отражает текущие технологические возможности и стратегические соображения — этот диапазон позволяет эффективно разведывать и поражать силы противника до того, как они смогут представлять прямую угрозу украинским позициям», — сказал Рожков в преддверии выставки IDEX в ОАЭ.
Для реализации данного проекта необходимо иметь достаточное количество беспилотников. На сегодняшний день, как отметил основатель компании DroneUA Валерий Яковенко, украинские производители способны производить до 2500 тяжелых БПЛА в месяц и 4000 малых беспилотников в день.
Новые беспилотные системы
Между тем на выставке в Абу-Даби украинские компании представили свои новейшие разработки, включая беспилотники семейства «Чаклун», созданные компанией RC Direction. Отмечается, что эти БПЛА уже активно применяются в зоне боевых действий.
По словам Ивана Сибирякова, старшего менеджера «Спецтехноекспорт», особое внимание уделено беспилотникам «Чаклун-К», предназначенным для борьбы с вражескими разведывательными и ударными дронами. Их ключевое преимущество – время нахождения в воздухе более двух часов, что значительно превышает возможности стандартных БПЛА.
Отметим, что беспилотник «Чакллун» уже прошел сертификацию Минобороны Украины и рекомендован к поставкам в ВСУ. Согласно данным разработчиков имеет следующие характеристики:
размах крыльев: 1400 мм;
длина: 910 мм;
максимальная масса: до 4 кг;
крейсерская скорость: 80 км/ч;
максимальная скорость: 130 км/ч;
время полета: не менее 60 минут;
дальность полета: до 120 км;
крейсерская высота: 500 м;
максимальная высота полета: 3000 м.