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Пеп Гвардиола: Нам придется атаковать и забивать

  • 19.02.2025, 15:04
Пеп Гвардиола: Нам придется атаковать и забивать
Хосеп Гвардиола
Фото: AFP

Чего ждать от матча «Манчестер Сити» против «Реала».

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от ответного стыкового матча 1/16 финала Лиги чемпионов против «Реала», пишет «Трибуна».

«У меня остались незабываемые впечатления от этого стадиона. Здесь никогда не бывает легко. Или с «Барселоной», или с «Баварией» или с «Ман Сити». Ни один из матчей не был идеальным – несколько раз у нас что-то получалось, посмотрим, что будет завтра. Мы должны сыграть идеально, особенно с учетом результата в первом матче. Это немного напоминает выезд на «Энфилд» или в Барселону.

Посмотрим, что будет в конце сезона. Может быть, это будет наш последний матч в этой Лиге чемпионов. Нам придется атаковать и забивать. В другие годы мы придумывали другие сценарии.

Игроки должны выкладываться полностью. Они не могут хорошо играть без давления. «Сантьяго Бернабеу» – именно такое место. Где бы вы ни были, в определенные моменты придется терпеть», – сказал Гвардиола.

Матч начнется в 23.00. Первая игра завершилась со счетом 3:2 в пользу мадридцев.

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