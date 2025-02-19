Пеп Гвардиола: Нам придется атаковать и забивать
- 19.02.2025, 15:04
Чего ждать от матча «Манчестер Сити» против «Реала».
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от ответного стыкового матча 1/16 финала Лиги чемпионов против «Реала», пишет «Трибуна».
«У меня остались незабываемые впечатления от этого стадиона. Здесь никогда не бывает легко. Или с «Барселоной», или с «Баварией» или с «Ман Сити». Ни один из матчей не был идеальным – несколько раз у нас что-то получалось, посмотрим, что будет завтра. Мы должны сыграть идеально, особенно с учетом результата в первом матче. Это немного напоминает выезд на «Энфилд» или в Барселону.
Посмотрим, что будет в конце сезона. Может быть, это будет наш последний матч в этой Лиге чемпионов. Нам придется атаковать и забивать. В другие годы мы придумывали другие сценарии.
Игроки должны выкладываться полностью. Они не могут хорошо играть без давления. «Сантьяго Бернабеу» – именно такое место. Где бы вы ни были, в определенные моменты придется терпеть», – сказал Гвардиола.
Матч начнется в 23.00. Первая игра завершилась со счетом 3:2 в пользу мадридцев.