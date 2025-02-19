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Стало известно, о чем просит Кремль на переговорах с США

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  • 19.02.2025, 15:13
  • 10,756
Стало известно, о чем просит Кремль на переговорах с США

Ключевой пункт переговоров остался неразрешенным.

Россия хотела бы добиться от США разморозки своих заблокированных государственных активов, а также ослабления санкций. Об этом The Moscow Times рассказал дипломатический источник, знакомый с ходом встречи в Эр-Рияде, где накануне впервые с начала войны высокопоставленные представители Кремля и Белого дома провели долгие переговоры.

По словам источника, Москва добивается восстановления доступа к средствам, которые были заморожены в США. Это около $6 млрд — часть резервов Центрального банка, которая была вложена в долларовые активы перед началом войны. В общей сложности западные страны наложили санкции на $300 млрд ЗВР ЦБ, из которых две трети — около $200 млрд — заблокировано в Европе.

Российская делегация, по словам источников The Moscow Times, приехала в Саудовскую Аравию с требованием восстановить работу дипмиссий, а также вернуть российскую дипсобственность в США. Отдельное внимание Кремль уделяет вопросу о возвращении двух дач в Нью-Йорке и Мэриленде, которые были изъяты администрацией Барака Обамы в 2016 году по обвинению в использовании их в целях разведки. «Для Путина этот вопрос не просто символический — он рассматривает его как часть восстановления статуса России в отношениях с США», — отметил источник.

Путин поручил делегации, куда входили глава МИД РФ Сергей Лавров, его помощник Юрий Ушаков, а также глава РФПИ Кирилл Дмитриев, проявлять «максимально дружелюбное и в чем-то даже комплиментарный настрой к своим американским визави и президенту Дональду Трампу лично» чтобы извлечь максимум выгоды, рассказал собеседник The Moscow Times. Путин хочет закрепить нейтральный статус Украины, смену власти в Киеве, сокращение украинской армии и признание аннексии Крыма и четырех оккупированных регионов.

По итогам продолжавшихся 4,5 часа переговоров Россия и США согласовали восстановление персонала посольств, работа которых де-факто парализована из-за массовой высылки дипломатов. С 2000 года Штаты объявили персонами нон-грата 225 российских сотрудников дипмиссий, а по состоянию на август 2022 года в посольстве РФ в Вашингтоне оставалось только 184 дипломата. Из России были высланы 755 сотрудников американских дипмиссий, включая консульства, а перед началом войны, по данным ТАСС, персонал посольства в Москве сжался до 120 сотрудников — минимума за пять лет.

Ключевой пункт переговоров — встреча Путина и Дональда Трампа — впрочем, остался неразрешенным. Хотя американская сторона предлагала провести саммит уже в феврале, это «вряд ли» произойдет, заявил по итогам встречи Ушаков. Он добавил, что пока рано говорить о сближении позиции России и США.

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