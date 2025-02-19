Ученые назвали новый напиток, который поможет сбросить вес 2 19.02.2025, 15:15

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Можно ли его считать «натуральным Оземпиком»?

Если вы следите за новыми трендами в сфере здоровья, то наверняка уже слышали о йерба мате. Этот южноамериканский напиток приобрел репутацию натурального энергетика, который помогает сосредоточиться.

Представьте, что ваш утренний кофе и дневной зеленый чай объединились, добавив травяную свежесть — это и есть йерба мате, но с еще большим набором полезных свойств, пишет nv.ua.

Yerba maté — традиционный напиток из Южной Америки, приготовленный из высушенных листьев падуба парагвайского (Ilex paraguariensis). Он славится своим насыщенным вкусом с легкими растительными нотками и натуральным содержанием кофеина. Пьют его из специальной емкости с металлической трубочкой, а среди полезных свойств отмечают высокое содержание антиоксидантов и витаминов.

Однако йерба мате может не только бодрить — исследования показывают, что он способен влиять на контроль веса. Недавно опубликованная работа в журнале Nutrients указывает на возможную роль этого напитка в регулировании обмена веществ. Давайте разберемся, что выяснили ученые.

Как проходило исследование?

Когда мы едим, организм выделяет особые гормоны — инкретины, регулирующие уровень сахара в крови, аппетит и энергообмен. Два ключевых инкретина — GLP-1 и GIP — вырабатываются в кишечнике. GLP-1 способствует выделению инсулина, замедляет пищеварение и усиливает чувство насыщения, тогда как GIP тоже поддерживает уровень инсулина, но не влияет на насыщение. Дисбаланс этих гормонов может привести к ожирению и диабету 2 типа.

В йерба мате обнаружены соединения, которые могут помогать контролировать уровень сахара в крови и воспалительные процессы. Чтобы выяснить, как именно напиток влияет на организм, ученые провели исследования на животных и клетках. Мышей разделили на две группы: одной давали только воду, другой — йерба мате. Рацион при этом был одинаковым.

Спустя четыре недели исследователи проанализировали активность гормонов и гены, отвечающие за обмен веществ. Дополнительно были проведены лабораторные тесты на клетках, продуцирующих кишечные гормоны, чтобы выяснить, как соединения из йерба мате — например, дигидроферуловая кислота — влияют на выделение GLP-1.

Что показали результаты?

Выяснилось, что употребление йерба мате значительно увеличило активность GLP-1 в крови и на генном уровне, но не повлияло на GIP. Однако при лабораторных экспериментах сам напиток не стимулировал выработку GLP-1. Эффект проявился только после того, как феруловая кислота, содержащаяся в йерба мате, была расщеплена кишечными бактериями до дигидроферуловой кислоты. Это означает, что полезные свойства напитка могут зависеть от состояния кишечной микрофлоры.

В целом ученые полагают, что йерба мате может быть перспективным средством для поддержания нормального уровня сахара в крови, но необходимы дополнительные исследования.

Кстати, это далеко не первое научное подтверждение пользы напитка. В 2019 году в Nutrition Journal была опубликована работа, где участвовали 142 человека с избыточным весом. В течение восьми недель они ежедневно пили литр зеленого чая, яблочного чая или йерба мате. У тех, кто употреблял мате, наблюдалось повышение уровня фермента PON-1, обладающего антиоксидантными свойствами, а также рост уровня «хорошего» холестерина (ЛПВП).

Другие исследования указывают, что йерба мате может повышать уровень энергии, помогать расщеплять жиры и оказывать противовоспалительное действие.

Можно ли считать йерба мате «натуральным Оземпиком»?

Хотя результаты исследований выглядят многообещающе, пока рано делать окончательные выводы. Большинство научных работ на эту тему требует дальнейших подтверждений.

Не стоит воспринимать йерба мате как волшебное средство для похудения или универсальный способ оздоровления. Долговременные результаты достигаются только благодаря сбалансированному питанию и активному образу жизни.

Однако этот напиток может стать полезной частью здорового рациона. Он насыщен антиоксидантами, не вызывает резких скачков энергии, как сахаросодержащие напитки, и может дополнить комплексный подход к контролю веса. Включать его в свой распорядок дня или нет — решать вам, но однозначно стоит рассмотреть его как интересный и полезный элемент здорового образа жизни.

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