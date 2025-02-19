Зеленский ответил Трампу: названа реальная сумма поддержки США

Зеленский ответил Трампу: названа реальная сумма поддержки США1
- 19.02.2025, 15:22
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Названная главой Белого дома цифра не отвечает действительности.
Помощь от США для Украины составила около 67 млрд долларов оружием и 31,5 млрд долларов поступлениями в бюджет, что не соответствует заявлениям главы Белого дома Дональда Трампа о 500 млрд долларов для Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции.
«Я думаю, что надо разобраться с этой помощью. У нас совершенно разные цифры, к сожалению. У нас все очень понятно. Нам война стоила 320 миллиардов. 120 миллиардов это мы, народ Украины, налогоплательщики. 200 миллиардов это США и ЕС. Это мы говорим об оружии - пакет оружия 320 миллиардов», - сказал Зеленский.
Он отметил, что отдельно США предоставили по состоянию на сегодня около 67 млрд долларов оружием и еще 31,5 млрд долларов составила прямая финансовая помощь в бюджет на отдельные программы.
«Мы благодарны за все эти гуманитарные программы, но нельзя насчитывать 500 миллиардов. «Верните нам 500 миллиардов минералами или еще чем-то». Это не серьезный разговор», - подчеркнул украинский президент.
Зеленский добавил, что Украина готова к серьезному документу по украинским полезным ископаемым, который бы содержал реальные гарантии безопасности.
«Нам нужны гарантии безопасности, вам нужно это - с удовольствием делимся. В зависимости от инвестиции, объекта инвестиции забирайте проценты, нет вопросов, зарабатывайте вы. Но нам нужны гарантии безопасности», - подчеркнул глава украинского государства.