СМИ: Солдат КНДР убеждают, что они противостоят армии Южной Кореи 19.02.2025, 15:36

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Чтобы «воевали отчаяннее».

В Курской области в РФ солдатам КНДР запрещают сдаваться в плен, а чтобы те упорнее воевали, убеждают, что они противостоят армии Южной Кореи. Об этом в интервью южнокорейскому изданию Chosun Ilbo рассказал один из двух пленных, которых захватили ВСУ.

Так, 26-летний северокорейский военный Ри рассказал, что служит в армии Северной Кореи с 2015 года и был разведчиком-снайпером. За эти годы он ни одного дня не был дома, а с родителями общался только по телефону. До того, как он попал в Россию, его должны были демобилизовать.

По его словам, никто из его побратимов не знал, что они едут в Россию воевать против Украины.

«Мне сказали, что я еду туда студентом на учебу. Я понятия не имел, что буду участвовать в боях», — утверждает Ри.

Военный рассказал, что какое-то время их подразделение находилось во Владивостоке, а в середине декабря их перебросили в Курскую область, где поставили в известность, что они будут воевать. Тогда он насчитал около 2 500 военных из КНДР.

Пленный говорит, что он и его соотечественники с россиянами не контактировали, а все вопросы решались через офицеров из КНДР.

Ри отправили в бой 5 января — он стал первым и последним. Тогда около 60 северокорейских солдат бросили на штурм украинских позиций.

«Наша рота начала фронтальный штурм, но понесла большие потери из-за ударов беспилотников и артиллерийского огня. Мы рассчитывали на поддержку российской артиллерии, однако они не прикрывали нас должным образом и жертв было много», — отметил он.

Ри рассказал, что во время боя его группу атаковал украинский БПЛА, и все кроме него погибли. Его раненого нашли пятеро соотечественников и хотели эвакуировать, но попали под атаку «дьявольского дрона», и все кроме него погибли.

Впоследствии его нашли бойцы ВСУ и забрали.

«Если бы у меня была граната, возможно, я бы попытался покончить с собой, потому что в нашей армии попасть в плен считается предательством», — отметил северокорейских пленный.

Он рассказал, что в каждом батальоне из 500 солдат был один или два офицера министерства госбезопасности КНДР. Они контролировали солдат и идеологически их обрабатывали. В частности, перед боем уверяли, что все операторы БПЛА в украинской армии являются южнокорейскими солдатами.

По словам Ри, северные корейцы верили в это и считали, что воюют не только с украинскими силами, но и с войсками Южной Кореи.

«Это заставляло нас воевать еще отчаяннее», — добавил он.

Он рассказал, что из 65 человек, кто был с ним рядом, все кроме него погибли.

«Нас было 63-65. Все они погибли. Остался один я. Это был мой первый раз в настоящем бою. Когда я увидел тела своих собратьев, в голове промелькнуло много мыслей. Некоторые взрывали себя (чтобы избежать захвата), оставив только безголовые или полурастерзанные тела. В разгар зимы, когда падал такой снег, они лежали там, и запах крови я до сих пор чувствую», — сказал Ри.

Он добавил, что не намерен возвращаться домой и после плена хотел бы поехать в Южную Корею и учиться в университете. Также он переживает, что после того, как на его Родине узнают, что он попал в плен, у его родителей будут большие проблемы.

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