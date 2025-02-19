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Белорусов предупредили о новом штрафе с 1 марта

  • 19.02.2025, 15:48
Белорусов предупредили о новом штрафе с 1 марта

Он связан с ловлей рыбы.

Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира сообщила, что 1 марта в рыболовных угодьях Беларуси начнет действовать запрет на любительский и промысловый лов определенной рыбы. Ограничение продлится до 15 апреля.

При этом, как уточнили в инспекции, на Витебщине запрет начнется 9 марта и продлится до 23 апреля соответственно. Ну, а касается он ловли щуки обыкновенной. Дело в том, что среди рыб она одной из первых отправляется на нерест.

По информации специалистов, щука встречается почти во всех водоемах Беларуси, в том числе реках, озерах и водохранилищах, и является ценной промысловой рыбой. Если же во время запрета рыбак случайно выловил щуку, то ее нужно отпустить.

Согласно ст. 16.25 КоАП Беларуси, за добычу рыбы в запретное время или сроки можно получить штраф в размере от 10 до 30 базовых величин (от 420 до 1260 рублей) с конфискацией орудий добычи рыбы или же без нее.

При повторных нарушениях возможна уголовная ответственность. Если же нарушитель при ловле рыбы причинил природе ущерб в крупном размере (а это на сумму от 100 базовых и больше), то в тюрьме можно оказаться на срок до трех лет (ч. 2 ст. 281 УК Беларуси).

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