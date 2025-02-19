Зеленский дал большую пресс-конференцию: главные тезисы 19.02.2025, 15:55

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Владимир Зеленский

Фото: Reuters

Президент Украины ответил на претензии Трампа и давление России.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 19 февраля, провел брифинг, на котором прокомментировал переговоры представителей США и РФ в Саудовской Аравии и заявления Дональда Трампа.

NV приводит главные тезисы из выступления президента.

1. Назвал дезинформацией заявление Трампа о падении своего рейтинга до 4%.

«Мы видели эту дезинформацию. Мы понимаем, что она идет от России. У нас есть доказательства, что эти цифры обсуждаются между Америкой и Россией. К сожалению президент Трамп… живет в этом дезинформационном пространстве», — сказал президент.

2. Пообещал обнародовать социологические данные о доверии граждан Украины к политическим лидерам разных стран.

Зеленский заявил, что «в ближайшие неделю-две» публично покажет уровень доверия украинцев к нему, президенту США Дональду Трампу, премьер-министру Польши Дональду Туску, президенту Турции Реджепу Эрдогану и другим руководителям стран-партнеров Украины.

3. США помогают Путину выйти из многолетней изоляции, заявил Зеленский.

«Я бы хотел, чтобы было больше правды у команды Трампа. Потому что все это точно положительно на Украину не влияет. А влияет на то, что они выводят из изоляции Путина. И я думаю, что Путин и россияне, они очень радуются», — сказал президент.

4. «Вчера уже были сигналы, что РФ — жертва. Это что-то новое»

Зеленский заявил, что россияне очень радуются переговорам с США.

5. Украина получила от США оружие на $67 млрд и $31,5 млрд бюджетной помощи

Зеленский сообщил, что Украина потратила $320 млрд на ведение войны с РФ, из которых $200 было иностранной военной помощью, при этом США предоставили $67 млрд военной помощи с начала полномасштабного вторжения.

6. Президент намекнул, что сообщения о том, что США предоставили Украине 90% всего объема помощи в войне, не соответствуют действительности.

«История о том, что 90% всей помощи — это Соединенные Штаты — мы с вами понимаем, что правда немного другая, хотя безусловно, мы благодарны за помощь. И поэтому я бы хотел, чтобы было больше правды у команды Трампа», — сказал Зеленский.

7. «Украина не хочет никаких гарантий безопасности от России»

Президент подчеркнул, что гарантии безопасности зависят исключительно от партнеров по НАТО. Контингент русский нам не нужен. ПВО от русских нам не нужно. Мы просим защиту от них, а потому и обращаемся только к нашим партнерам», — пояснил Зеленский.

8. Украина хочет получить гарантии безопасности в этом году, чтобы закончить войну в 2025-м, отметил Зеленский.

9. Украина уже производит 30% потребностей вооружения для своей армии и будет наращивать производство.

«30% из всего пакета того, что нам нужно, мы сегодня производим. Это недостаточно, но это очень немало и это больше, чем отдельно каждая из стран Европы сегодня делает», — сказал президент.

ОПК Украины прежде всего сосредоточится на производстве БПЛА, средств РЭБ и артиллерии.

10. Зеленский заявил, что Силам обороны не хватает ракет для ПВО, поэтому Украина хочет получить лицензию на собственное производство ракет для американских систем Patriot.

11. Украина готова «к серьезным документам» по редкоземельным металлам.

Зеленский заявил о готовности заключить соглашение с США по доступу к ресурсам, но Киеву нужны гарантии безопасности, а в предложенном Штатами документе ничего об этом не было.

«Документ был нечеткий. Он был четкий только в одном: 50% мы должны отдать от того, что перечислено в документе. Кстати, мы этого не боимся, и я готов к публичности этого документа», — сказал Зеленский.

12. Прокомментировал визит Кита Келлога в Киев: «Для меня очень важно, чтобы он сам походил по Киеву»

«Келлог уже сказал, что 20−30% столицы нет. Все разрушено. Я хочу, чтобы он посмотрел», — сказал Зеленский журналистам и добавил, что готов поехать со спецпредставителем на фронт, анонсировал встречи с ГУР и СБУ.

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