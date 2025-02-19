У жителей Осиповичей наконец появилась вода
- 19.02.2025, 16:03
Но вопросы к ее качеству будут оставаться в течение всего дня.
В Осиповичах в Могилевской области восстановили водоснабжение. Город был без воды с ночи (об аварии стало известно в 01:50). В течение дня будет проводиться ее хлорирование и контроль качества (ведь из кранов текла вода «ненадлежащего вида»).
В Осиповичах около 29 тысяч жителей. Прорыв на водопроводе стал причиной исчезновения воды во всем городе. На месте работали сотрудники водоканала из Осиповичей и Бобруйска, а также спасатели и их спецтехника, передает «Еврорадио».
«Для локализации аварии было отключено водоснабжение из северного и южного водозаборов города», — объяснял утром в видеообращении председатель Осиповичского райисполкома Андрей Дубинчик. Позже, когда место аварии «локализовали», водозаборы начали поочередно включать.
Тем временем по городу разместили цистерны с питьевой водой. А пропагандисты начали записывать видеоролики с местными жителями о том, как «все службы среагировали быстро», а они «проблем с отсутствием воды не почувствовали».
Отмечается, что в Осиповичах «теплоснабжение нарушено не было».