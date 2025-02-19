Минский аэропорт показал процесс «деайсинга» самолетов 2 19.02.2025, 16:26

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Процедура призвана обеспечить безопасность пассажиров и самого воздушного судна.

В пресс-службе Национального аэропорта «Минск» показали, как происходит «деайсинг» самолётов. Как оказалось, процедура со странным и труднопроизносимым названием призвана обеспечить безопасность пассажиров и самого воздушного судна. В среднем деайсинг длится от 5 до 40 минут, пишет «Телеграф».

В пресс-службе аэропорта не только показали, но и рассказали, что деайсинг (противообледенительная обработка) делается непосредственно перед взлётом, а её цель — убрать замёрзшие осадки и предотвратить их появление в дальнейшем.

Интересно, что чаще всего обработку самолёта проводят с пассажирами на борту. Это необходимо для того, чтобы лайнер не успел покрыться слоем льда или снега, т.к. действие защитной жидкости ограничено по времени. Если не провести процедуру, это может привести к:

• увеличении массы воздушного судна,

• изменению формы и гладкости самолёта, что может сказаться на его аэродинамических качествах,

• блокировке или ограничению подвижных элементов (механизации),

• падению твёрдых осколков, которые могут повредить хвостовое оперение или попасть в двигатели (если они скомпонованы за крыльями).

Минский аэропорт показал процесс «деайсинга» самолётов. Это что такое?

Видео: пресс-служба аэропорта "Минск" pic.twitter.com/xyxfTIEK67 — Telegraf.news (@news_telegraf) February 19, 2025

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