Минский аэропорт показал процесс «деайсинга» самолетов

Минский аэропорт показал процесс «деайсинга» самолетов2
- 19.02.2025, 16:26
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Процедура призвана обеспечить безопасность пассажиров и самого воздушного судна.
В пресс-службе Национального аэропорта «Минск» показали, как происходит «деайсинг» самолётов. Как оказалось, процедура со странным и труднопроизносимым названием призвана обеспечить безопасность пассажиров и самого воздушного судна. В среднем деайсинг длится от 5 до 40 минут, пишет «Телеграф».
В пресс-службе аэропорта не только показали, но и рассказали, что деайсинг (противообледенительная обработка) делается непосредственно перед взлётом, а её цель — убрать замёрзшие осадки и предотвратить их появление в дальнейшем.
Интересно, что чаще всего обработку самолёта проводят с пассажирами на борту. Это необходимо для того, чтобы лайнер не успел покрыться слоем льда или снега, т.к. действие защитной жидкости ограничено по времени. Если не провести процедуру, это может привести к:
• увеличении массы воздушного судна,
• изменению формы и гладкости самолёта, что может сказаться на его аэродинамических качествах,
• блокировке или ограничению подвижных элементов (механизации),
• падению твёрдых осколков, которые могут повредить хвостовое оперение или попасть в двигатели (если они скомпонованы за крыльями).
Минский аэропорт показал процесс «деайсинга» самолётов. Это что такое?— Telegraf.news (@news_telegraf) February 19, 2025
Видео: пресс-служба аэропорта "Минск" pic.twitter.com/xyxfTIEK67