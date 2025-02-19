Шик и эксклюзив: на продажу выставили уникальный позолоченный суперкар Aston Martin 2 19.02.2025, 16:38

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Авто способно разогнаться до сотни за 2,6 с и развить 402 км/ч.

В Лондоне продают необычный суперкар Aston Martin Valkyrie 2024 года. За авто планируют получить несколько миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте Carscoops.

Трековый суперкар Aston Martin Valkyrie — чрезвычайно редкая лимитированная модель, созданная под руководством знаменитого конструктора болидов «Формулы-1» Эдриана Ньюи. Ее стоимость составляет 3,2 миллиона долларов, однако, заказчик этого авто потратил еще более 600 000 долларов на его персонализацию.

Aston Martin Valkyrie украсили 24-каратным золотом: его можно увидеть на «носу», боковинах, крыше и колесных дисках. Кроме того, кузов и салон авто окрашены в особый фиолетовый цвет. Позолота появилась и на кнопках на рулевом колесе.

Купе Aston Martin Valkyrie оснащено 1160-сильной гибридной установкой с 6,5-литровым атмосферным V12 и электромотором. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 2,6 с и развить 402 км/ч.

Суперкар Aston Martin Valkyrie почти не эксплуатировался. Пробег эксклюзивного автомобиля составляет всего 50 км.

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