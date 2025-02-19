Кая Каллас: Остановить войну может лишь давление 4 19.02.2025, 16:36

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Кая Каллас

Москва не хочет мира.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас предупредила, что дискуссии о развертывании миротворческих сил в Украине могут сыграть на руку Путину, назвав это «российской ловушкой». Об этом пишет издание EUToday (перевод — сайт Charter97.org).

В недавнем интервью Euractiv Каллас подчеркнула, что Москва не хочет мира, а скорее манипулирует ситуацией в свою пользу. Она уверена, что вместо поспешных предложений о вводе миротворческих сил Евросоюзу следует усилить давление на Россию, сохранив действующие санкции, а также введя новые.

Санкции как стратегический инструмент

Каллас решительно против отмены или ослабления санкций против России. Она убеждена, что это лишь поощрит агрессию Москвы. «Неразумно отказываться от сильной карты, которая у нас в руках», — сказала она. «Почему россияне хотят отмены санкций? Потому что они причиняют им ущерб, и они хотят вернуться к привычному образу ведения бизнеса».

Она подчеркнула, что из-за западных санкций экономика России переживает серьезные трудности: фонд национального благосостояния практически исчерпан, кредитные ставки превышают 20%, а доступ к международному финансовому рынку ограничен. «Они хотят, чтобы мы верили, что они сильны, но на самом деле это неправда, и мы не должны попадать в эту ловушку», — предупредила Каллас.

Экономическая изоляция России

Каллас заявила, что ЕC необходимо и дальше держать Россию в изоляции от всемирных финансовых систем. Она призвала европейских лидеров бороться с лазейками в санкциях и не допускать участия компаний в торговле с Россией через третьи страны. «Санкции работают только в том случае, если они соблюдаются должным образом», — сказала она. «Каждая закрытая лазейка ослабляет способность России продолжать войну».

Она призвала к усилению давления на энергетический сектор России, подчеркнув необходимость полного отказа европейских стран от российского ископаемого топлива и строгого соблюдения уже введенных запретов. «Нефтегазовые доходы подпитывают военную машину России. Мы должны добиться того, чтобы Европа больше не пополняла бюджет Москвы», — сказала она.

Риски плохой сделки

Каллас выразила обеспокоенность по поводу американо-российских переговоров в Эр-Рияде, предупредив, что любое урегулирование, достигнутое без участия Европы и Украины, будет неэффективным. «Если будет достигнута любая договоренность вопреки нашим интересам, то она просто провалится, потому что выполнить условия такой сделки они не смогут», — заявила она. Она также раскритиковала готовность Вашингтона идти на уступки Москве еще до начала переговоров, назвав это ошибкой, которая может стать стимулом для продолжения российской агрессии. «Если удовлетворить все основные требования России еще до начала переговоров, то их агрессия окажется оправданной», — сказала она.

Опасность исторических ошибок

Проводя исторические параллели, Каллас сравнил текущую ситуацию с 1938 годом, когда западные демократические страны пытались умиротворить нацистскую Германию, а не противостоять ее экспансии.

«Мы находимся в ситуации, подобной 1938 году», — сказала она. «Разница сейчас в том, что Украина решила воевать. Мы должны перераспределить наши ресурсы, чтобы помочь им защитить себя, и чтобы Второй мировая война не повторилась».

Она признала растущую политическую усталость от войны, но предостерегла от принятия желаемого за действительное. Мирный договор, заключенный только из желания быстро завершить войну, не принесет стабильность. «В ряде обществ существует стремление завершить это и вернуться к привычному образу жизни», — отметила она. «Но любая плохая сделка — это просто сделка в пользу России, которая даст ей возможность перегруппироваться и снова атаковать».

Ведущая роль Европы

Учитывая неопределенность в политике США и администрации президента Дональда Трампа, Каллас подчеркнула необходимость того, чтобы Европа взяла на себя ведущую роль в противостоянии российской агрессии. Она вновь подчеркнула, что укрепление военной мощи Украины является наилучшим способом достижения справедливого и устойчивого мира. «Чем сильнее они на поле боя, тем сильнее они за столом переговоров», — заявила она.

По словам Каллас, только постоянное давление поможет ослабить военную машину Москвы и остановить агрессию.

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