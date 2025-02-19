Почти четверть россиян отказывается считать оккупантов героями 4 19.02.2025, 17:00

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Это признают даже провластные социологи.

Каждый пятый россиян (19%) отказался считать участников войны против Украины героями наравне с бойцами времен Великой Отечественной войны (ВОВ).

Это следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), приуроченного ко дню защитника Отечества. Как показало исследование, отношение к участникам вторжения в соседнюю страны сильно зависит от возраста. Так, среди представителей поколения оттепели (до 1947 года) и поколения застоя (1948–1967 годы) не считают героями воюющих лишь по 11% опрошенных. Однако среди россиян, родившихся в период с 1968 по 1981 год, таких уже 19%, а среди поколения 1982–1991 годов — 21%. Каждый третий (35%) миллениал (1992–2000 годы) отказался видеть героев в участниках войны, а среди тех, кто родился после 2001 года, таких 29%. При этом в героизме отправившимся на фронт в Украину отказали 22% мужчин и 17% женщин.

В то же время 73% опрошенных россиян согласны с тем, что военнослужащие на «СВО» такие же герои, как и бойцы ВОВ. В частности, так ответили 84% респондентов, родившихся до 1947 года, и столько же 1948–1967 годов рождения. Среди поколения 1968–1981 годов так считают 74% опрошенных, а также 69% миллениалов (1982–1991 годы), 55% младших миллениалов (1992–2000 годы) и 59% россиян, родившихся после 2001 года. Героев в участниках войны против Украины видят 70% мужчин и 75% женщин. Затруднились с ответом на этот вопрос 8% опрошенных, говорится в исследовании.

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