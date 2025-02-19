Поляка в обменнике в Бресте огорошили неожиданной новостью и забрали деньги 1 19.02.2025, 17:11

4,642

Что с ними было не так?

В Бресте гражданин Польши пытался обменять 550 евро в банке, а они оказались поддельными. Мужчина объяснил, что не знал об этом, сообщили в Госкомитете судебных экспертиз.

В банк пришел 59-летний гражданин Польши, который попытался обменять на рубли одиннадцать купюр по 50 евро. Но кассир усомнилась в их подлинности и обратилась в милицию. Деньги забрали и отправили на экспертизу.

Специалисты выяснили, что банкноты не были изготовлены на официальном предприятии. Все красочные изображения были выполнены способом плоской офсетной печати, на обеих сторонах обнаружились поддельные водяные знаки, защитная нить и другие элементы.

Мужчина объяснил, что работает водителем-международником и получил эти деньги в Польше, не зная, что они могут быть фальшивыми.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 221 УК (Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com