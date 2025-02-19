В Гродно закрыли тюбинговую трассу, где пострадал ребенок
- 19.02.2025, 17:22
Она проработала всего пару дней.
Тюбинговую трассу на горнолыжном комплексе в Коробчицах открыли для катания 15 февраля. Но уже через три дня комплекс объявил, что она прекращает работу, обратил внимание Hrodna.life. За последние дни сразу два ребенка в Гродно получили серьезные травмы из-за катания на тюбингах.
«Тюбинговая трасса, к сожалению, с четверга прекращает свою работу», — написали в инстаграм-аккаунте парка активного отдыха «Коробчицкий Олимп».
Среда, 19 февраля, — последний день, когда можно покататься на тюбингах. Трасса открыта с 15.00 до 22.00. Причины закрытия трассы не объяснили. Это окончательное решение, написали в комментариях к посту от имени парка.
При этом с 21 февраля откроют для катания любительскую трассу для горных лыж и сноуборда. Будет работать и подъемник. В четверг, 20 февраля, комплекс объявил выходной, чтобы ее подготовить.
На второй день работы случилось ЧП
Уже на следующий день после открытия тюбинговой трассы в Коробчицах там произошел несчастный случай. Когда десятилетняя девочка спускалась с горы, в нее врезались два других тюбинга.
Девочка каталась с мамой. После столкновения ребенок получил множественные переломы ноги. Ей оказали медицинскую помощь — сейчас ее здоровью ничего не угрожает. Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета начал проверку.
В тот же день, но уже на другой, необорудованной горке в одном из спальных районов, 11-летний мальчик врезался в другой тюбинг. Ребенок получил черепно-мозговую травму.
Подобный инцидент случился и в прошлом году в гродненском микрорайоне Ольшанка — тогда ребенок получил несколько переломов.