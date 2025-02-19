На стройплощадке в Минске нашли останки 40 человек 1 19.02.2025, 17:36

2,134

иллюстративное фото

Проводятся медико-криминалистические экспертизы.

В Минске на стройплощадке одного из ЖК обнаружили человеческие останки. Об этом сообщили в Госкомитете судебных экспертиз.

Инцидент произошел на ул. Минина. Строители, копая котлован, наткнулись на страшную находку.

На место прибыли следователи и судебные эксперты. Они осмотрели территорию и изъяли более 700 фрагментов костных останков.

Предполагается, что захоронение относится к периоду Великой Отечественной войны. Так как в 40-х годах прошлого столетия здесь находился палаточный лагерь военнопленных.

Для уточнения деталей назначены медико-криминалистические экспертизы.

По оценках специалистов, это останки примерно 40 человек.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com