На стройплощадке в Минске нашли останки 40 человек

На стройплощадке в Минске нашли останки 40 человек1
- 19.02.2025, 17:36
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Проводятся медико-криминалистические экспертизы.
В Минске на стройплощадке одного из ЖК обнаружили человеческие останки. Об этом сообщили в Госкомитете судебных экспертиз.
Инцидент произошел на ул. Минина. Строители, копая котлован, наткнулись на страшную находку.
На место прибыли следователи и судебные эксперты. Они осмотрели территорию и изъяли более 700 фрагментов костных останков.
Предполагается, что захоронение относится к периоду Великой Отечественной войны. Так как в 40-х годах прошлого столетия здесь находился палаточный лагерь военнопленных.
Для уточнения деталей назначены медико-криминалистические экспертизы.
По оценках специалистов, это останки примерно 40 человек.