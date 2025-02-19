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На стройплощадке в Минске нашли останки 40 человек

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  • 19.02.2025, 17:36
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На стройплощадке в Минске нашли останки 40 человек
иллюстративное фото

Проводятся медико-криминалистические экспертизы.

В Минске на стройплощадке одного из ЖК обнаружили человеческие останки. Об этом сообщили в Госкомитете судебных экспертиз.

Инцидент произошел на ул. Минина. Строители, копая котлован, наткнулись на страшную находку.

На место прибыли следователи и судебные эксперты. Они осмотрели территорию и изъяли более 700 фрагментов костных останков.

Предполагается, что захоронение относится к периоду Великой Отечественной войны. Так как в 40-х годах прошлого столетия здесь находился палаточный лагерь военнопленных.

Для уточнения деталей назначены медико-криминалистические экспертизы.

По оценках специалистов, это останки примерно 40 человек.

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