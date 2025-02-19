Потемкинская держава Telegram-канал «Бедный Рюрик»

19.02.2025, 17:46

Что Кремль скрывает от россиян.

Мало кто обратил внимание на то, что подготовленный к Мюнхенской конференции доклад о проблемах безопасности в мире был озаглавлен в этом году словом «Мультиполяризация» (Multipolarisation), а раздел, посвященный России, носил название Power Potemkin, или «Потемкинская сила/держава». И вот о чём там шла речь:

«Несмотря на уверенность в себе, с которой Россия провозглашает свое особое положение в мировом порядке, бросается в глаза несоответствие между ее самооценкой и реальной силой. Россия выпала за пределы мировой десятки крупнейших экономик мира, отставая от Италии, Канады и Бразилии.

Её сокращающееся население в 145,4 миллиона сегодня меньше, чем в Пакистане, Нигерии или Бангладеш.

Впечатляют только военные расходы: военный бюджет России объёмом 428 миллиардов - третий в мире после США и Китая. Расходы НАТО на коллективную оборону в размере 1,390 триллиона долларов США превышают возможности России, но её ядерный потенциал по-прежнему - самый большой в мире по количеству боеголовок.

Однако России становится все труднее сохранять сильную позицию по мере того, как затраты на ее геополитические предприятия, особенно ее войну против Украины, растут все выше. Столкнувшись с экономической неопределенностью, имперским перенапряжением и очень изнурительной войной, неясно, сможет ли Россия продолжать сохранить позиции полюса нового мира».

Политический капитал страны - это всё-таки не боеголовки, а экономика и человеческие ресурсы. Сделав ставку на войну, Россия проиграла в тылу.

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