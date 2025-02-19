О заявлениях Трампа и что делать дальше 1 Владимир Фесенко

19.02.2025, 18:04

Владимиром Фесенко

Важно избегать эмоциональной реакции на то, что произошло.

Надо понимать, что США при втором президентстве Трампа уже не будут главным стратегическим партнером Украины, вероятно и вообще не будут надежным партнером

Думаю, что сейчас многие под влиянием негативных эмоций после вчерашних заявлений Трампа о Зеленском и Украине. И проблема не столько в личном отношении президента США к президенту Украины, а в его отношении к Украине и России, к российско-украинской войне. Именно это вызывает большое беспокойство. Но очень важно избегать эмоциональной реакции на то, что произошло.

Сначала мой диагноз ситуации, почему возникли такие заявления Трампа. Дело не только в их адекватности. Эти заявления являются некорректными и несправедливыми. Но надо понимать, почему они появились, какими будут последствия и что нам делать дальше.

Непосредственные мотивы заявлений Трампа — это, скорее, эмоция раздражения на Зеленского, который отказался подписывать ресурсное соглашение, предложенное Трампом, да еще и позволил себе «наглость» раскритиковать переговоры США с Россией. Но, к сожалению, очевидно и другое. Трамп повторяет нарративы российской пропаганды, считает, что российско-украинскую войну можно было легко завершить (не понимает, или не хочет понимать, что быстро завершить эту войну можно было только путем капитуляции перед Россией). Похоже, это глубинная позиция Трампа, которая не исчезнет вследствие изменения его эмоционального состояния.

Надо понимать, что Соединенные Штаты при втором президентстве Трампа уже не будут главным стратегическим партнером Украины, вероятно и вообще не будут надежным партнером (это партнерство будет некоторое время скорее инерционным). В переговорном процессе Штаты будут выступать, скорее, как условно нейтральный посредник. И степень нейтральности, особенно самого Трампа, это еще большой вопрос. Поэтому не стоит полагаться на поддержку США в переговорном процессе. Учитывая личную позицию Трампа, будут большие риски попыток договориться о мире путем больших уступок со стороны Украины.

И что делать в этой ситуации? Прежде всего, избегать эмоциональной реакции. Вообще, на мой взгляд, сейчас стоит существенно скорректировать информационную политику в отношении Трампа, минимизировать публичный диалог с Трампом. Нам надо сохранить хотя бы остатки партнерских отношений со Штатами и избегать конфронтации со США. Одновременно надо максимально быстро усиливать сотрудничество с ЕС и вырабатывать общую переговорную позицию и стратегию. Параллельно надо выступать за расширение переговорного формата, привлечение к нему, в первую очередь, ЕС, а также Турции, и непременно Китая. Это может хотя бы частично нейтрализовать переговорные риски, которые будут возникать от Трампа.

Владимир Фесенко, «Фейсбук»

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