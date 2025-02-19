Из программы «союзного государства» украли крупную сумму денег 2 19.02.2025, 18:14

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Почти 740 тысяч долларов.

В рамках программы «союзного государства» «Инновационное развитие производства картофеля и топинамбура» могло быть похищено более 67 млн российских рублей (почти 740 тысяч долларов), пишет «КоммерсантЪ».

Целями программы было обеспечение населения России и Беларуси «высококачественным картофелем собственного производства и выпуск продуктов здорового питания из топинамбура».

В преступлении обвиняется гендиректор и учредитель российского ООО «Агрисовгаз инжиниринг» Сергей Скрипников. По данным следствия, в декабре 2015 года он изготовил десять отчетов о научно-исследовательских работах по обеспечению реализации мероприятий программы «союзного государства», «выполнение которых не понесло финансовых затрат».

Затем фигурант ввел в заблуждение должностных лиц Минсельхоза России и Московской сельскохозяйственной академии, которые приняли его отчеты и оплатили их бюджетными деньгами, в результате был причинен ущерб в особо крупном размере.

Уголовное дело по обвинению Скрипникова в особо крупном мошенничестве направлено на рассмотрение в суд. Защита рассчитывает доказать его невиновность в суде.

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