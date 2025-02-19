В Тюменской области прогремел взрыв на нефтяном месторождении «Роснефти» 2 19.02.2025, 18:25

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Взорвалась буровая вышка.

В Уватском районе Тюменской области РФ взорвалась буровая вышка на Радонежском месторождении, пишет The Moscow Times.

Это случилось вечером 18 февраля во время ремонта оборудования, который выполняла бригада в составе мастера и трех рабочих. Пострадали три человека. Инцидент попал на видео. По данным «112», когда рабочие поднимали электроцентробежный насос, произошел непредвиденный выброс смеси газа, нефти и воды, вызвавший пожар. 22-летний бурильщик Мухамед-Башир Кортоев и его 46-летний помощник Журабек Садиров получили сильные ожоги и были госпитализированы в тяжелом состоянии. Сейчас они находятся в медикаментозной коме.

В трудовой инспекции Тюменской области сообщили порталу 72.ru о трех пострадавших работниках «Ермаковского предприятия по ремонту скважин». Компания комментировать произошедшее отказалась. По информации близкого к силовикам телеграм-канала Baza, возгорание ликвидировали, но на месторождении пришлось остановить работу 23 других скважин. Оно принадлежит «дочке» «Роснефти» — компании «РН-Уватнефтегаз».

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