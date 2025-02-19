В Минске судят белоруса, который убил британского продюсера в Москве 19.02.2025, 18:31

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Обвиняемый в суде. Февраль 2025 год, Минск

Преступление произошло 25 лет назад.

В Минском городском суде начался процесс об убийстве в 1999 году в Москве генерального продюсера телеканала СТС Кристофера Риса.

Обвиняемым по делу проходит гражданин Беларуси Дмитрий Терентюк, которого привезли на суд из колонии: он отбывает срок за убийство своей сожительницы, пишут росСМИ.

Кристофера Риса СМИ называли одним из самых влиятельных продюсеров российского телевидения. Он занимался шоу-бизнесом на родине в Великобритании, где сотрудничал в том числе с компанией «Дисней», а в конце 90-х приехал в Россию и возглавил развлекательный канал СТС.

27 сентября 1999 года Рис не вышел к своему водителю, чтобы ехать на работу. Сотрудники телеканала зашли в квартиру и увидели на кровати изувеченное тело 37-летнего продюсера. Следствие выяснило, что он получил четыре ранения кухонным ножом, колотые раны вилкой и удар по голове утюгом.. При этом отпечатков пальцев убийцы и следов взлома не было.

Дело удалось раскрыть только спустя 24 года. В сентябре 2023 года стало известно, что эксперты провели экспертизу ДНК образцов, собранных на месте преступления, и установили личность человека, который находился с Рисом в одной квартире в день убийства. Им оказался белорус Дмитрий Терентюк, на момент убийства ему было 19 лет.

Его объявили в розыск, но оказалось, что мужчина уже находится за решеткой. Он отбывает 16 лет за убийство сожительницы.

В суде заслушали показания бывшего сокамерника мужчины. По его словам, обвиняемый был обеспокоен тем, что милиция узнала еще об одном убийстве, совершенном в Москве в 1999 году. Мужчина рассказывал сокамернику, что познакомился с Рисом в баре, позже они приехали в квартиру продюсера на Тверской.

По версии обвиняемого, он решил заступиться за некую девушку, к которой Рис начал приставать. Мужчина нанес ему множественные ранения разбитой бутылкой, наносил удары всем, что «попадалось под руку». Как следует из оглашенных показаний свидетеля, обвиняемый рассказал ему, что «разделал мужчину на куски, было просто месиво, выколол глаза (…), поранил себе палец». Как следует из материалов дела, тело убитого Кристофера Риса было обнаженным.

При этом российские следователи считали, что белорус убил Риса с целью ограбления. Убийца сильно избил продюсера, украл у него 250 долларов и телефон, после чего ушел.

Минский суд принял решение оглашать подробности по делу, которые носят интимный характер, в закрытом судебном заседании. Мужчину обвиняют в убийстве с особой жестокостью.

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