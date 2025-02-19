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Bloomberg: В Украине нет запасов редкоземельных металлов

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  • 19.02.2025, 19:17
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Bloomberg: В Украине нет запасов редкоземельных металлов

Эксперт назвал «иллюзией» намерение президента США.

Зацикленность президента США Дональда Трампа на извлечении редких полезных ископаемых из охваченной войной страны является его «иллюзией» и «глупостью», считает эксперт агентства Bloomberg (перевод - «Немецкая волна») Хавьер Блас.

- Несмотря на разговоры о ее огромном потенциале, Украина, как известно, не обладает запасами основных редкоземельных элементов, которые ищет Дональд Трамп, - написал в среду, 19 февраля, эксперт-обозреватель агентства Bloomberg Хавьер Блас, специализирующийся на темах энергетики и сырьевых товаров. Он назвал «иллюзией» намерение президента Соединенных Штатов извлечь личную выгоду из земли охваченной российской войной страны.

- То, что есть в Украине, - это выжженная земля; то, чего у нее нет, - это редкоземельные элементы. Удивительно, но многие люди, и не в последнюю очередь президент США Дональд Трамп, похоже, убеждены, что страна обладает богатыми запасами полезных ископаемых. Это глупость, - написал Блас, напомнив, что под редкоземельными металлами подразумеваются 17 элементов, среди которых, согласно данным Геологической службы США, в Украине есть небольшие рудники лишь одного из таковых - скандия.

Лидерами по запасам редкоземельных металлов являются Китай (44 млн тонн), Вьетнам (22 млн тонн), Бразилия (21 млн тонн), Россия (10 млн тонн) и Гренландия (2 млн тонн). Из данных той же американской службы, которые приводит Блас, Украины в этом перечне нет. «Для Трампа важность запасов редкоземельных элементов обусловлена тем фактом, что Китай доминирует в мировых поставках», - аргументирует обозреватель агентства.

«Возможно, Трамп смешал понятия»

Президент США заявлял, что хочет получить от Украины редкоземельные металлы на сумму, эквивалентную 500 млрд долларов. Однако вся добыча таких ископаемых в мире оценивается в 15 млрд долларов в год, приводит данные Блас. Соответственно, даже если бы Украина смогла производить пятую часть всех редкоземельных элементов в мире, для достижения целей Трампа «США нужно будет обеспечить 150 с лишним лет добычи в Украине».

В связи с этим он допустил, что президент США мог ошибиться и «редкоземельными элементами» называет «критически важные минералы». Однако из таковых Украина обладает только промышленными рудниками титана и галлия, но и «они определенно не стоят заявленных Трампом 500 миллиардов долларов», считает Блас.

Заключить сделку по редкоземельным металлам Трампу предложил сам президент Украины Владимир Зеленский в ноябре 2024 года. В феврале Киев передал главе Минфина США Скотту Бессенту «соглашение о партнерстве», которое подразумевало возможность совместной добычи такого вида полезных ископаемых в Украине с правом США получить приоритетный доступ к месторождениям. Сам Бессент на встрече в Киеве 12 февраля заявил, что Вашингтон хочет заключить экономическое соглашение с Украиной в обмен на продолжение «материальной поддержки украинскому народу» со стороны США.

Предложение администрации Дональда Трампа Украине о доступе к редкоземельным металлам выходило далеко за пределы добычи минералов, а охватывало нефть, газ, порты и другую инфраструктуру, написало 17 февраля издание The Daily Telegraph со ссылкой на проект предложения. Условия, выдвинутые США, «равнозначны экономической колонизации Украины со стороны США» и «подразумевают бремя репараций, которое невозможно выполнить», пишет газета.

По договору, администрация Трампа хотела, чтобы США забирали половину текущих доходов Украиной от добычи ресурсов, а также половину от стоимости «всех новых лицензий (на добычу ресурсов. - Ред.), выданных третьим лицам». На такие доходы будет распространяться залоговое право США. "Этот пункт означает - «сначала заплатите нам, а потом кормите своих детей», - объяснил газете один из источников, близкий к переговорам.

Зеленский отказался подписывать документ, пояснив, что в нем нет «конкретных вещей о гарантиях безопасности». «Это инвестиция, если все это связано с гарантиями безопасности. Я пока не вижу этой связи в документе», - заявил он. Вашингтон счел «близоруким» такое решение Зеленского, сообщило 17 февраля AP со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

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