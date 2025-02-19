В Минске подорожали квартиры 1 19.02.2025, 19:29

Как ожидается, это подорожание не последнее в нынешнем году.

В жилом комплексе «Минск Мир» в белорусской столице подросла стоимость квадратного метра. Более того, как ожидается, это подорожание не последнее в нынешнем году. Прайс будет увеличиваться и в ЖК «Парк Челюскинцев», об этом корреспонденту «Зеркала» как потенциальному покупателю недвижимости сообщили в отделе продаж агентства «Бир Бай».

Сотрудница агентства «Бир Бай» (оно продает недвижимость в жилых комплексах «Минск Мир», «Парк Челюскинцев» и «Маяк Минска») сообщила, что в прошедший понедельник, 17 февраля, выросли цены за один «квадрат».

Среди прочего стоимость подняли в ЖК «Минск Мир» — на 50 евро за квадратный метр (около 171 рубля по курсу Нацбанка на 19 февраля).

— Сперва стоимость подняли на бизнес-апартаменты, потом на квартиры на первых этажах, а других готовых квартир у нас просто нет. Более того, со следующего понедельника цены на готовую недвижимость в «Минск Мире» поднимутся еще раз на 50 евро, — проинформировала девушка.

К примеру, сейчас «квадрат» в трешке площадью 63,6 квадратного метра на втором этаже в одном из домов в квартале «Южная Америка» стоит 1400 евро, или 4777 рублей (это при 100%-й оплате), а квартира с таким же количеством комнат (но на 75,9 «квадрата») на первом этаже — 1580 евро, или 5391 рубль.

По сведениям собеседницы, прайс на 50 евро поднимут также в жилом комплексе «Парк Челюскинцев».

— А что мешает поднимать цены? В магазине же они тоже растут, и нас никто не спрашивает, — отреагировала собеседница на вопрос о том, с чем связано подорожание.

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