Еще 13 российских банков отключат от SWIFT 1 19.02.2025, 19:37

ЕС закручивает санкционные гайки для экономики РФ.

Евросоюз продолжает закручивать санкционные гайки для российской экономики, в то время как Кремль просит администрацию Дональда Трампа ослабить ограничения в рамках возможной сделки по Украине, отмечает The Moscow Times.

Еще 13 российских банков будут отключены от международной платежной системы SWIFT в рамках 16-го пакета санкций ЕС, сообщает EUObserver со ссылкой на дипломатов, знакомых с вопросом. Новые пакет мер был согласован постпредами 27 стран ЕС, включая лояльную Кремлю Венгрию, и вступит в силу после того, как его одобрят лидеры европейских государств. В среду, 19 февраля, ожидается формальное голосование глава МИД Евросоюза.

В настоящий момент 95% российской банковской системы находится под западными санкциями, жаловалась в декабре глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. По ее словам, в «черные списки» внесены 129 кредитных организаций, которые контролируют почти все активы финансовой системы страны.

Последний раунд американских санкций против банков в ноябре прошлого года ударил по 50 кредитным организациям, в том числе Газпромбанку — последнему из госбанков, сохранявшему доступ к расчетам в долларах и системе SWIFT. Под европейские санкции, впрочем, ГПБ, скорее всего не попадет: банк продолжает проводить расчеты за поставки российского газа, который закупают Венгрия и Словакия на сумму 250 млн евро в месяц. Доступа к SWIFT лишатся небольшие банки, пишет EUObserver. В общей сложности, по словам источников издания, в «черные списки» будут внесены 35 юридических лиц и 48 физлиц, включая чиновников и пропагандистов.

Ужесточение санкций в том время как Россия и США начали переговоры по Украине — это «сигнал», сказал EUObserver европейский дипломат. ЕС, по его словам, продолжит поддерживать Киев и наказывать Россию за агрессию.

По данным Bloomberg, одновременно страны «большой семерки» рассматривают возможность ужесточения санкций против российской нефтяной отрасли. К 3-летней годовщине российского вторжения в Украину государства G7 могут изменить «потолок цен» на нефть из РФ, который сейчас установлен на отметке $60 за баррель.

Цель дополнительных ограничений — сократить доступ Кремля к нефтедолларам и «простимулировать» Россию на «заключение справедливого мира» с Украиной, говорится в проекте G7.

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